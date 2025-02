Kompletnie odmieniona Aneta Zając na szopingu. Zaszalała w nietypowym sklepie. Dobrze wygląda?

Izabella Krzan wulgarnie zwróciła się do szefa i mówiła, że inny "miał większego"! Teraz tłumaczy

Aneta Zając wybrała się na zakupy do jednego z warszawskich butików, który słynie z ekologicznej mody. Szczególnie przypadły jej do gustu lekkie, skórzane kurtki. Mierzyła m.in. czarną i brązową ramoneskę, a później stylową marynarkę ze ściagaczem w talii, który idealnie podkreśla sylwetkę. Długo i z każdej strony przeglądała się w lustrze, by wybrać najlepsze dla siebie kroje.

Nie da się ukryć, że Aneta Zając przeszła ostatnio sporą metamorfozę. Jeszcze kilka lat temu krytycy modowi pastwili się nad nią i jej stylizacjami.

"Wiem, że wiele osób pisze, że ona wygląda fantastycznie, ale ona nie wygląda fantastycznie, naprawdę... To powinna być prostota, minimalizm, taka trochę surowa kobiecość z odrobiną luksusu. Nie dżinsowe szorty, nie t-shirt z nadrukiem, nie różowa sukienka ze skórą i naszyjnik, nie, nie nie - to mnie po prostu boli. Ale wierzę, że ktoś się nią zajmie, ktoś kto naprawdę będzie wiedział jak z tej dziewczyny zrobić może nie ikonę stylu, bo nie o tym mówimy, ale żeby włożyć ją w jakiś taki interesujący schemat noszenia się, bo wszystko jest możliwe. Każdy może nauczyć się stylu. To jest ktoś, kogo ja będę obserwować nadal, bo na razie jest tragicznie" - tak o Anecie mówiła 10 lat temu stylistka Joanna Horodyńska, która oceniała styl gwiazd na łamach jednej z gazet.

Dziś Aneta Zając to prawdziwa ikona mody, która stawia na minimalizm i dobrej jakości ubrania. Wystarczy spojrzeć.

