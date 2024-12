Co za stylizacje!

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk tworzyli kiedy jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Niestety ich uczucie nie przetrwało próby czasu i zakochani się rozstali. Owocem ich miłości są jednak synowie. Kilka lat temu aktorka zawiadomiła prokuraturę, że jej były ukochany nie płaci alimentów. Krawczyk mówił wtedy, że jest to nieprawda i uregulował wszystkie zobowiązania. Sprawa trafiła do sądu. Zapadł w niej wyrok.

Mikołaj Krawczyk usłyszał wyrok w sprawie niepłacenia alimentów

13 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił wyrok w sprawie uchylania się przez Mikołaja Krawczyka do płacenia zasądzonej wysokości alimentów na synów ze związku z Anetą Zając, który zakończył się w 2021 roku. Na portalu plotek.pl można przeczytać, że żadna ze stron nie pojawiła się na rozprawie. Krawczyk został uznany za winnego. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocniczka gwiazdora będzie wnosić do sądu apelację.

Sąd uznał winę mojego klienta i wymierzył mu karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin wykonywania nieodpłatnych prac społecznych w skali miesiąca. Oczywiście się z tym nie zgadzamy, bo sąd wyraźnie pominął dowody z dokumentów świadczące na korzyść pana Krawczyka - powiedziała pełnomocniczka w rozmowie z dziennikarzami portalu shownews.pl.

Kobieta podkreśliła również, że aktor uregulował wszystkie zaległości, a także co miesiąc płaci wyznaczoną kwotę. Pełnomocniczka podkreśliła też, że sprawa dotyczyła tego, że miał on nie wpłacać odpowiedniej wysokości alimentów ustalonych przez sąd, ale nie wynikało to z jego złej woli.

W naszej ocenie nie było żadnej złej woli po stronie pana Mikołaja. Okoliczności od niego niezależne spowodowały niemożność płacenia przez niego pełnej kwoty alimentów. Wyrok, który dzisiaj zapadł, jest nieprawomocny. Będziemy składać apelację i zgodnie z prawem pan Krawczyk jest niewinny - zakończyła kobieta w rozmowie z dziennikarzami shownews.pl.

