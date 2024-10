Mikołaj Krawczyk w kolejnej rundzie walki o alimenty. Prawniczka Anety komentuje: spłata nie ma znaczenia

Bogumiła Wander dopiero co zmarła, a teraz jej 86-letni mąż znów popłynie! "Jego serce wciąż należy do oceanu"

Mikołaj Krawczyk znów w sądzie za alimenty

Mikołaj Krawczyk stawił się w warszawskim Sądzie Rejonowym w środę i zeznawał w sprawie o czyn z art. 209 Kodeksu karnego, który dotyczy uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Chodzi o kwotę 1,5 tysiąca na każdego dwóch synów - 13-letnich Michała i Roberta, czyli 3 tysiące złotych miesięcznie.

Krawczykowi w sądzie towarzyszyła aktualna żona - Sylwia Juszczak, która wspiera go w batalii.

Aktor nie regulował zasądzonych alimentów tak długo, że w pewnym momencie jego dług przekraczał 150 tysięcy! Musiał wziąć kredyt by spłacić to plus odsetki, ale według prawniczki Anety Zając (42 l.) - mamy chłopców i byłej żony Mikołaja - to nie ma znaczenia, bo przestępstwo zostało już popełnione.

Adwokat Anety Zając: spłata nie ma wpływu

Skontaktowaliśmy się z prawniczką Anety Zając, która w rozmowie z nami postawiła sprawę jasno:

W środę w toku sprawy wyjaśnienia składał oskarżony, który podtrzymał swoje dotychczasowe twierdzenia. Nie mogę wypowiadać się na temat wyjaśnień oskarżonego, albowiem sąd wyłączył jawność rozprawy. Niezmiennie jednak stoimy na stanowisku, że do popełnienia przestępstwa niealimentacji doszło. Za niealimentację grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku, co jednak rzadko się zdarza w tego typu sprawach. Spłata bądź nie zaległości na tym etapie postępowania nie ma wpływu bezpośrednio na wymiar kary, ewentualnie na ocenę przez sąd postawy sprawcy czynu i jego motywacji

- mówi w rozmowie z "Super Expressem" adwokat Monika Wiśniewska z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Mikołaj Krawczyk chciał obniżyć alimenty

Mamy sytuację, w której był okres niepłacenia pełnych alimentów - nie że w ogóle, tylko pełnych (...) to po skumulowaniu tworzy nam znamiona tego przestępstwa. Ale prawo karne wymaga jeszcze udowodnienia, że to było zamierzone

- stwierdziła z kolei przedstawicielka aktora, który składał też wniosek o obniżenie alimentów i uzasadniał właśnie tym: "nie jestem w stanie ponieść pełnego kosztu, ale chcę wypełniać obowiązek alimentacyjny poprzez własne wychowanie dzieci i opiekę nad nimi". Sąd jednak nie uznał jego prośby za zasadną.

Krawczyk i Aneta Zając - niegdyś zakochana para w życiu i w serialu "Pierwsza miłość" - walczą przed sądami... już od 12 lat. Ich rozstaniem żyła cała Polska i nic dziwnego - serial Polsatu jest hitem w swoim paśmie i każdy odcinek ogląda około milion osób. Obecną żoną Mikołaja jest Sylwia Juszczak, która również zeznawała w procesie o alimenty na jego synów z poprzedniego związku - oczywiście próbując wesprzeć ukochanego.

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk od 12 lat walczą o dzieci. Teraz w sądzie aktorowi pomaga Sylwia Juszczak. W tle prawie 150 tys. długu