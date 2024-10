Ten tydzień najwyraźniej stoi pod znakiem sądów. Parę godzin temu w sądzie pojawiła się Paulina Smaszcz. Niedawno w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa zjawił się Mikołaj Krawczyk wraz z Sylwią Juszczak. Sprawa dotyczy alimentów na synów Krawczyka, które ma z Anetą Zając. Na razie końca sprawy jednak nie widać.

Według informacji, które pojawiły się na portalu kozaczek.pl, Mikołaj Krawczyk miał zeznawać w sprawie o czyn z art. 209 Kodeksu karnego, który dotyczy uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące - można przeczytać w Kodeksie karnym.