Aneta Zając w dwa miesiące totalnie zmieniła swoją figurę! "Bałam się badań, diagnozy"

Aneta Zając w serialu "Pierwsza miłość" po raz pierwszy pojawiła się w 2004 roku. Miała wówczas 22 lata i była drobną dziewczyną. Potem związała się z kolegą z planu serialu - Mikołajem Krawczykiem. Zakochanym w 2011 roku urodziły się bliźniaki - synowie Robert i Michał. Rok później para się rozstała i rozpoczęła się wieloletnia walka o alimenty. 3 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił wyrok w sprawie uchylania się przez aktora od płacenia zasądzonej wysokości alimentów na synów ze związku z Anetą Zając. Pełnomocniczka Mikołaja Krawczyka zapowiedziała apelację. W lutym fotoreporterzy przyłapali aktorkę na shoppingu. Wyglądała bardzo dobrze, choć nie przypominała siebie z dawanych lat. Teraz Aneta Zając wrzuciła do sieci niezwykły wpis okraszony dwoma fotografiami. Okazuje się, że w ciągu dwóch miesięcy gwiazda serialu "Pierwsza miłość" totalnie zmieniła swoją figurę.

Aneta Zając w sukni ślubnej! Gwiazda "Pierwszej miłości" wyznaje tajemniczo: "Życie potrafi zaskakiwać"

Aneta Zając w styczniu i w marcu. Totalnie zmieniła figurę. "Bałam się badań, diagnozy, tego, co usłyszę"

Jak do tego doszło? Aneta Zając wyjaśniła to w obszernym poście. Jej słowa można też potraktować jako apel do osób, które zmagały się z podobnymi problemami. A jest ich wiele.

Dziś kontra styczeń 2025. Obiecałam Wam, że wrócę z kontynuacją tematu, który zaczęłam w zeszłym tygodniu – więc oto jestem. Czułam, że coś w moim organizmie nie działa tak, jak powinno, ale miałam mnóstwo obaw. Bałam się badań, diagnozy, tego, co usłyszę. Mówiłam sobie, że przecież sama dam sobie radę. Ale zdrowie zaczyna się od diagnostyki - i nie warto działać na oślep

- podkreśliła na wstępie Aneta Zając, która postanowiła skonsultować się ze specjalistami. To było najlepsze, co mogła zrobić.

Lekarz pokierował mnie dalej, wskazał, jakie badania powinnam wykonać i jakie kroki podjąć. Nie musiałam zgadywać - zostałam dobrze poprowadzona

- zaznaczyła aktorka i poleciła skorzystanie z usług dietetyka.

Nie ma drogi na skróty. Najpierw poznaj swój organizm, potem wprowadzaj zmiany - świadome, mądre i dopasowane do siebie

- czytamy w poście gwiazdy "Pierwszej miłości".

