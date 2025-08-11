Okropne słowa Mikołaja Krawczyka o Anecie Zając! Aż trudno uwierzyć, co napisał o jej wyglądzie

Mikołaj Krawczyk obraża Anetę Zając. Wytyka jej... wygląd

Nic nowego w tym, że byli partnerzy niekoniecznie się ze sobą dogadują. W świecie związków, a zwłaszcza związków na świeczniku, kocha się mocno i intensywnie, a po rozstaniu... pozostaje często równie intensywna niechęć. Niewiele chyba jednak jest w polskim show-biznesie aż tak zaciekłych konfliktów, jak ten między Anetą Zając i Mikołajem Krawczykiem. Nie są w stanie się pogodzić ani dla dzieci, ani dla pracy, ani nawet przed sądem. Ale czytając najnowsze komentarze, jakie Krawczyk zamieścił na swoim Tik-Toku - trudno się temu dziwić...

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk zakochali się na planie "Pierwszej miłości", gdzie szybko stali się ulubioną parą fanów serialu - na planie i w życiu. W marcu 2011 roku na świat przyszły bliźniaki, dziś 14 letni chłopcy - Robert i Michał. Para była związana wiele lat, ale po przyjściu na świat dzieci - szybko doszło do rozstania. A tuż po nim - Mikołaj Krawczyk wpadł w ramiona... innej gwiazdy "Pierwszej Miłości" - Agnieszki Włodarczyk (dziś - żony Kuby Karasia). Swoją drogą, ich rozstanie w 2016 roku, po 4 latach związku, też było dość burzliwe. Ale o tym przy innej okazji.

W mediach powstała narracja, że Krawczyk zostawił Anetę Zając z małymi, chorymi wtedy, dziećmi dla innej... Co nie przysporzyło mu sympatii. Para od 13 lat walczy w sądzie - głownie o pieniądze. Jakiś czas temu wyszło na jaw między innymi, że Mikołaj Krawczyk "nabił" sobie potężny dług alimentacyjny względem chłopców.

Skandal! Tak Mikołaj Krawczyk obraża byłą partnerkę w sieci

Aneta Zając sama zajmuje się chłopcami, którzy - według informacji z sądu - nie chcą się z ojcem widywać. Gwiazda łączy pracę na planie "Pierwszej Miłości", gdzie wciąż gra pierwsze skrzypce, i wychowanie synów. Dopiero niedawno postanowiła zawalczyć też o siebie i przeszła spektakularną metamorfozę, którą podziwiają internauci. Dzięki zdrowej diecie i ćwiczeniom zrzuciła sporo kilogramów. Zmieniła też garderobę i dosłownie odmłodniała w oczach.

- Zaczęłam się stosować do zalecenia lekarza, podjęłam tę walkę, zmieniłam całkowicie dietę, sposób odżywiania. Nie dietę, bo wcześniej stosowałam różne modne diety czy detoksy, które tak naprawdę mi szkodziły. Dlatego zmieniłam ten sposób żywienia, wprowadziłam więcej sportu. Teraz jest mi łatwiej uprawiać sport niż w styczniu. Natomiast idę w to dalej, bo się dobrze czuję.

- Powiedziała niedawno w rozmowie z "Super Expressem" Aneta Zając. O jej nowy wygląd zapytał jeden z internautów pod wideo na Tik-Toku Mikołaja Krawczyka. I się zaczęło...

"Anetka Dobrze wygląda, co??"

- brzmiał komentarz, który odpalił Krawczyka. Jego odpowiedź przechodzi jednak wszelkie granice dobrego smaku...

"Sylwią (Juszczak, obecna żona - przyp. red), moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką (Włodarczyk - przyp. red.) nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, tylko nie wiem po co tuszuje prawdę i gubi się w tym co mówi"

- wypalił Mikołaj. To nie koniec. Internauta odpisał, że Aneta wygląda o wiele lepiej, na co Mikołaj Krawczyk odpowiedział:

"Od tego jak wyglądała wcześniej to zdecydowanie lepiej"

- na tym również, niestety, nie skończył. Zaczął naskakiwać na komentujących, którym nie spodobały się jego grubiańskie komentarze i wklejać zdjęcia swojej byłej - Anety Zając i obecnej - Sylwii Juszczak, dodając komentarz:

"50-latka wygląda zdecydowanie lepiej niż 40-tka, co widać gołym okiem"