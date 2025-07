Aneta Zając znika w oczach! Odsłoniła zgrabne nogi w obcisłej małej czarnej!

Aneta Zając (43 l.) zyskała popularność dzięki roli w "Pierwszej miłości". Sympatyczna aktorka gra w produkcji Polsatu już od ponad 20 lat! W tym czasie sporo się zmieniła. Przez wiele lat zmagała się z wahaniami wagi. Nie da się nie zauważyć, że w ostatnich miesiącach przeszła ogromną metamorfozę.

Aktorka, która samodzielnie wychowuje dwóch nastoletnich synów, podeszła do odchudzania z głową. Odrzuciła "cudowne" specyfiki czy głodówki. Zamiast tego zmieniła skupiła się na zdrowym trybie życia - zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej. Wszystko pod czujnym okiem specjalistów! Dzięki temu w Aneta Zając od trzech miesięcy dosłownie niknie w oczach!

Zobacz również: Aneta Zając w dwa miesiące totalnie zmieniła swoją figurę! "Bałam się badań, diagnozy"

W połowie czerwca pochwaliła się efektami przemiany. Zamieściła dwa zdjęcia. Jedno zostało zrobione w marcu, drugie w czerwcu. Zmianę w wyglądzie aktorki widać gołym okiem.

Czerwiec vs marzec. Cieszę się, że moje BMI w końcu jest w normie. W styczniu byłam jeszcze w otyłości I stopnia – dziś jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem wdzięczna sobie za to, że przez te sześć miesięcy naprawdę zadbałam o zdrowie. To mój mały sukces - napisała zadowolona Zając.