Aneta Zając schudła wyjątkowo szybko, ale, jak mówi w sieci czy w wywiadach, do tematu odchudzania podeszła z głową. W jej przypadku nie ma mowy o cudownych dietach czy głodówkach, za to jest zbilansowana dieta, jest dużo, dużo ruchu.

To wystarczyło, by gwiazda tak dobrze znana widzom z "Pierwszej miłości" w zaledwie 3 miesiące drastycznie zmieniła swój wygląd i wpłynęła na zdrowie.

Aneta Zając chudnie z dnia na dzień. Porównała 2 zdjęcia i wyznała, że miała OTYŁOŚĆ

Ostatnio Zając na swoim profilu na Instagramie pokazała efekty ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. Widać je gołym okiem, ale gwiazda specjalnie postanowiła porównać zdjęcia zrobione w tym samym miejscu i w podobnej stylizacji, aby podkreślić różnicę w wadze i wyglądzie.

Choć trudno w to uwierzyć, Zając jeszcze w marcu zmagała się z otyłością!

Czerwiec vs marzec. Cieszę się, że moje BMI w końcu jest w normie. W styczniu byłam jeszcze w otyłości I stopnia – dziś jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem wdzięczna sobie za to, że przez te sześć miesięcy naprawdę zadbałam o zdrowie. To mój mały sukces - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Jak schudła Zając?

Niedawno Aneta Zając zajrzała do programu "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała o odchudzaniu. Chciała schudnąć ze względu na własne zdrowie oraz samopoczucie, więc postanowiła działać. Wyznała, że w zrzuceniu zbędnych kilogramów bardzo pomógł jej pilates.

Uwielbiam, nie wyobrażam sobie, żeby przejść przez dzień bez pilatesu - przyznała w show.

Jednak sport to nie wszystko. Jeszcze ważniejsze jest, co jemy każdego dnia. Kluczem do sukcesu okazała się nie drastyczna dieta, ale zmiana nawyków. Aneta postawiła na regularne posiłki, dobrze zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną.

Ćwiczę kilka razy w tygodniu. Ten pilates daje mi taki power, wycisza umysł, że nie spodziewałam się, że zakocham się w konkretnym sporcie - przyznała aktorka.

Z kolei w instagramowym wpisie, który opublikowała w marcu, podkreśliła, że nie ma drogi na skróty:

Najpierw poznaj swój organizm, potem wprowadzaj zmiany - świadome, mądre i dopasowane do siebie.

