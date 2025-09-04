Agnieszka Woźniak-Starak w bieliźnie na salonach. Prześwitujące body wszystko odsłaniało. Dobrze, że założyła marynarkę!

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała się na gali Elle Style Awards 2025 i, choć nie skradła show, bo zrobiła to Anna Mucha, i tak przyciągała spojrzenia. Z Anna Muchą mało kto mógł konkurować, bo aktorka stawiła się na czerwonym dywanie w złocistej, niemal balowej sukience, która uwodzicielsko odsłaniała i dekolt, i zgrabne nogi gwiazdy "M jak miłość".

Wieczorowa stylizacja Muchy odstawała, i kolorem, i krojem, i stylem od tych prezentowanych przez jej koleżanki z show-biznesu. Efekt? Nie sposób było nie zwrócić na nią uwagi. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na spokojniejsze wdzianko i poszła drogą minimalizmu.

Agnieszka Woźniak-Starak na imprezie Elle

47-letnia gwiazda telewizji połączyła skórzane, ciemne spodnie o szerokich nogawkach z luźną, czarną marynarką - klasyczną, z matowej tkaniny. Już ta różnica faktur robiła dobre wrażenie, ale dla Woźniak-Starak to było za mało. Wisienką na torcie okazało się bieliźniane body, które prześwitywało, odsłaniając zgrabną figurę Agnieszki.

Gdyby nie marynarka, która zasłoniła to i owo, o stylizacji Woźniak-Starak pewnie byłoby jeszcze głośniej. Na szczęście okrycie spełniło swoją rolę "przyzwoitki", a cała stylizacja okazała się idealnie pasować i do okazji, i do samej gwiazdy.

Woźniak-Starak jest wysoka, szczupła i świetnie wygląda we wszystkim, co założy, ale ma też wyczucie stylu. Dzięki temu w jej przypadku nie ma mowy o modowych wpadkach, są tylko udane połączenia.

Gwiazdy na Elle Style Awards 2025

Na wydarzeniu i czerwonym dywanie pojawiła się cała masa gwiazd. Poza Anną Muchą i Agnieszką Woźniak-Starak wzrok przyciągała Małgorzata Rozenek-Majdan w pomarańczowej mini (ale gładka, urodziwa twarz Gosi zdecydowanie odwracała uwagę od stroju) czy Julia Kuczyńska, która do szarego garnituru dobrała czarny stanik... i już.

Zdjęcia z wydarzenie znajdziecie w GALERII.

Agnieszka Woźniak-Starak bez makijażu. Nie wygląda na 46 lat