Emily Blunt majstrowała przy twarzy. Coś się nie zgadza! Widać na pierwszy rzut oka

Emily Blunt w lutym skończyła 42 lata. Nie jest jeszcze w tak zaawansowanym wieku (nawet jak na Hollywood), by na siłę się odmładzać. Na pewno od lat stosuje zabiegi odświeżające twarz i utrzymujące skórę w doskonałym stanie. Jednak podczas ostatniego publicznego wyjścia mocno zaskoczyła fanów odmienionym wyglądem.

I nie chodziło ani o sukienkę jakby skrojoną na miarę, ani o kolor włosów. Twarz gwiazdy prezentowała się inaczej niż wcześniej. Różnica była subtelna, ale natychmiast zwracała uwagę.

Twarz Emily Blunt - niby taka sama, ale jednak inna

Życiowa partnerka Johna Krasinskiego pokazała się na czerwonym dywanie podczas festiwalu w Wenecji. Jej błyszcząca kreacja była olśniewająca. Nie dość, że podkreśliła smukłą figurę gwiazdy, to jeszcze odwracała wzrok od odmienionej buzi. A jednak to twarz wygrała w tym starciu - nie dało się oderwać od niej oczu.

Widok odmłodzonej, choć dość nieudolnie, aktorki zaskoczył również doktora Krzysztofa Gojdzia, który ostatnio sam poddał się operacji plastycznej. Miał robiony lifting twarzy, wycięto mu też skórę z powiek.

Zawsze szczupła, naturalnie piękna, a teraz bez ani jednej zmarszczki i niestety nienaturalnie "wyprasowana" twarz Emily Blunt - komentował Plejadzie.

Gojdź ostro o Emily Blunt

Lekarz gwiazd, który działa i w Polsce, i w USA, ostro skrytykował pracę swoich kolegów po fachu. Miał też kilka słów do samej Emily, która jako aktorka powinna unikać tak ewidentnego ingerowania w okolice twarzy.

Padła ofiarą któregoś z moich kolegów Hollywood, który przesadził z toksyną botulinową i nadmierną ilością kwasu hialuronowego szczególnie w górnej części twarzy - w policzkach i tzw. dolinie łez. Aktorce nie polecałbym takich zabiegów ze względu na wykonywany zawód, utracenie mimiki potrzebnej do grania w filmach - podsumował.

