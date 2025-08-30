"Zapomniała" spodni, tak wyszła do ludzi. Inne gwiazdy były dużo bardziej ubrane podczas kolejnego dnia festiwalu w Wenecji

Festiwal filmowy w Wenecji przyciąga największe nazwiska. 29 sierpnia po tamtejszym czerwonym dywanie przechadzała się sama Julia Roberts! Ale to nie ona narobiła szumu stylizacją. Największą gwiazdą w temacie mody okazała się 39-letnia... specjalistka od PR-u znanych i lubianych. Nic dziwnego! W końcu ona sama jest dla siebie najlepszą wizytówką.

Chciała wywołać szum i jej się udało. Wystarczyło, że na czerwony dywan nie założyła spodni. Trend z noszeniem samego body lub szorów tak kusych i skąpych, że bardziej przypominają bieliznę, jak widać, ma się dobrze.

"Zapomniała" spodni, odsłoniła zgrabne nogi

Alessandra de Tomaso, która od kilku lat zajmuje się PR-em gwiazd, poruszała się po weneckim czerwonym dywanie z gracją i ogromną pewnością siebie, choć była bardziej rozebrana niż ubrana. Miała na sobie tylko czarne body z lekko prześwitującą górą i gorsetem mocno podkreślającym talię. Uwagę przyciągały ogromne bufiaste rękawy, od których odchodziły pasy czarnego materiału, które tworzyły treny.

39-latka odsłoniła dekolt, ale przede wszystkim nogi! Zgrabna i szczupła Włoszka przyciągała wszystkie spojrzenia.

Wieczorowe wdzianko eksprojektantki ubrań było skąpe, jednak miało w sobie coś wyjątkowego. Alessandra dobrała do niego szpilki i srebrzystą biżuterię. Tomaso pokazała sporo ciała, ale i oko do trendów. Co ciekawe, podobne stylizacje nosi już od ponad pół roku. Widać, że naprawdę je polubiła!

A co z gwiazdami? Julia Roberts była wyjątkowo skromna

O Tomaso pewnie wcześniej nie słyszeliście, za to o Julii Roberts na pewno. 57-letnia aktorka w Wenecji postanowiła nie kraść show innym gwiazdom i zdecydowała się na długą, skromną, zabudowaną sukienkę.

Jak oceniacie jej wybór? I co z innymi celebrytami? W galerii znajdziecie dużo zdjęć!

