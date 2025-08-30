"Zapomniała" spodni, tak wyszła do ludzi. Inne gwiazdy były dużo bardziej ubrane podczas kolejnego dnia festiwalu w Wenecji

Festiwal filmowy w Wenecji jest wielkim świętem filmu, ale również mody. To ona ma największe znaczenie na cowieczornym czerwonym dywanie. Większość gwiazd stawia się na nim w stylizacjach eleganckich, a jednocześnie stylowych. Jednak zawsze znajdzie się ktoś, kto chce zabłysnąć. Tym razem tym kimś była Alessandra De Tomaso, która na czerwonym dywanie pozowała do zdjęć ubrana, owszem, elegancko, ale bez spodni.

Festiwal filmowy w Wenecji przyciąga największe nazwiska. 29 sierpnia po tamtejszym czerwonym dywanie przechadzała się sama Julia Roberts! Ale to nie ona narobiła szumu stylizacją. Największą gwiazdą w temacie mody okazała się 39-letnia... specjalistka od PR-u znanych i lubianych. Nic dziwnego! W końcu ona sama jest dla siebie najlepszą wizytówką.

Chciała wywołać szum i jej się udało. Wystarczyło, że na czerwony dywan nie założyła spodni. Trend z noszeniem samego body lub szorów tak kusych i skąpych, że bardziej przypominają bieliznę, jak widać, ma się dobrze.

"Zapomniała" spodni, odsłoniła zgrabne nogi

Alessandra de Tomaso, która od kilku lat zajmuje się PR-em gwiazd, poruszała się po weneckim czerwonym dywanie z gracją i ogromną pewnością siebie, choć była bardziej rozebrana niż ubrana. Miała na sobie tylko czarne body z lekko prześwitującą górą i gorsetem mocno podkreślającym talię. Uwagę przyciągały ogromne bufiaste rękawy, od których odchodziły pasy czarnego materiału, które tworzyły treny.

39-latka odsłoniła dekolt, ale przede wszystkim nogi! Zgrabna i szczupła Włoszka przyciągała wszystkie spojrzenia.

Wieczorowe wdzianko eksprojektantki ubrań było skąpe, jednak miało w sobie coś wyjątkowego. Alessandra dobrała do niego szpilki i srebrzystą biżuterię. Tomaso pokazała sporo ciała, ale i oko do trendów. Co ciekawe, podobne stylizacje nosi już od ponad pół roku. Widać, że naprawdę je polubiła!

A co z gwiazdami? Julia Roberts była wyjątkowo skromna

O Tomaso pewnie wcześniej nie słyszeliście, za to o Julii Roberts na pewno. 57-letnia aktorka w Wenecji postanowiła nie kraść show innym gwiazdom i zdecydowała się na długą, skromną, zabudowaną sukienkę.

Jak oceniacie jej wybór? I co z innymi celebrytami? W galerii znajdziecie dużo zdjęć!

