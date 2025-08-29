Wędzikowska zrzuciła ręcznik i fani zobaczyli WSZYSTKO! A to nie pierwszy raz, kiedy coś się "wymsknęło"

Małgorzata Kowalska
2025-08-29 15:30

Malwina Wędzikowska nie uważa, że nagie ciało jest szokujące. Wręcz przeciwnie - gwiazda TVN promuje zdrowy dystans do wyglądu i akceptowanie siebie. Często pozuje w odważnych stylizacjach, a ostatnio - nieopatrznie lube celowo - zmieściła w sieci nagranie, na którym opada jej ręcznik i widać niemal wszystko! Ale to nie pierwszy raz, gdy na jej Insta "przypadkiem" coś wyskoczyło...

Malwina Wędzikowska ZNOWU to zrobiła!

Malwina Wędzikowska, niegdyś działająca głównie jako kostiumografka i stylistka w takich formatach jak "Taniec z Gwiazdami" czy "The Voice Poland", od jakiegoś czasu z sukcesami robi karierę również na ekranie. Gwiazda TVN szykuje się do nagrań trzeciego sezonu "The Traitors. Zdrajcy", które rusz lada dzień, ale w międzyczasie nie próżnuje w swoim social-mediach. Niedawno przygotowywała się do publicznego wyjścia na event promujący jedną z modnych marek i pokazała fanom na Instastories "ostatnie minuty" przed wyjściem. Zaprezentowała więc jak wychodzi spod prysznica, kręci włosy lokówką, myje zęby i robi pielęgnację twarzy...

Podczas tych prozaicznych czynności zwróciliśmy jednak uwagę na to, że gwieździe kilkukrotnie zsunął się ręcznik podczas bieganiny w łazience... Na stopklatkach widać wyraźnie całkiem nagie ciało Malwiny Wędzikowskiej w pełnej krasie!

Malwina Wędzikowska nie pierwszy raz pokazała "za dużo"!

Warto przypomnieć, że gwiazda TVN wielokrotnie wprawiała fanów w zdumienie - zarówno odważnymi stylizacjami na ściankach, jak i nagimi "wpadkami" na Instagramie. Malwina Wędzikowska ma oczywiście tak zgrabne ciało, że żal go nie pokazywać, ale czy robi to celowo? Prześledźmy...

10 czerwca ubiegłego roku Wędzikowska zachwyciła na premierze w kreacji za 13 tysięcy złotych. Jak na tak drogą suknię, poskąpiono nieco materiału, bo prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" bokiem pozowała niemal toples!

Z kolei w maju 2024 pokazała się w telewizji śniadaniowej - wydawałoby się - w prostej stylizacji. Biały tank-top i długa spódnica. Gdy jednak prezentowała na sobie fatałaszki, to na pierwszy plan wysunęły się... sutki, bo Wędzikowska "zapomniała" bielizny...

Jeszcze innym razem na swoim Instagramie zamieściła niewinne wideo z łazienki. Wtedy to nie ręcznik, a szlafroczek "spłatał figla" i pokazał pupę gwiazdy TVN! Wygląda więc na to, że przypadki chodzą po ludziach... albo to celowe działanie. 

W każdym razie jest na co popatrzeć...

Malwina Wędzikowska o kolejnym sezonie "The Traitors. Zdrajcy". Poszukiwania uczestników już trwają!
Super Express Google News
