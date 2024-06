Wędzikowska tak przyszła na premierę. Zupełnie nie ma wstydu

W poniedziałkowy wieczór odbyła się uroczysta premiera platformy Max. Podczas ważnego wydarzenia na ściance pojawił się tłum gwiazd. Wśród gości pojawiły się między innymi Martyna Wojciechowska, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Grażyna Torbicka czy Malwina Wędzikowska. Ta ostatnia skradła całe show swoją stylizacją.

Malwinie Wędzikowskiej prawie uciekła pierś

Malwina Wędzikowska w polskim show-biznesie jest obecna od dawna. Gwiazda pracowała na planach - "Drugiej twarzy", "Ostatniej szansy" oraz "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". Spełniała się również jako stylistka m.in. do "Top Model". Od jakiegoś czasu prowadzi hit TVN "The Traitors. Zdrajcy".

Niedawno Malwina pojawiła się na premierze nowej platformy streamingowej w Polsce, gdzie zaskoczyła wszystkich swoją kreacją. Gwiazda miała na sobie budyniową suknię maxi, która nieco odsłoniła jej ciała. Chyba wszyscy patrzyli na jedno... Gwiazda nie miała na sobie biustonosza.

Budyniowa suknia Malwiny Wędzikowskiej kosztuje krocie

Okazuje się, że suknia, w której pojawiła się Malwina Wędzikowska na premierze nowej platformy streamingowej w Polsce kosztuje ponad 13 tysięcy złotych. Kreacja została zaprojektowana przez dom mody Loewe, z przodu została ozdobiona złotą szpilką.

Malwina to jedna z tych gwiazd, które doskonale wiedzą co jest aktualnie modne. Gospodyni "The Traitors. Zdrajcy" ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, dlatego zmysł estetyczny ma w małym palcu. Malwina była też jurorką prestiżowego konkursu modowego Off Fashion w Kielcach.

W garderobie Wędzikowskiej znajdziemy wiele ponadczasowych ubrań i dodatków najlepszych światowych marek.

