Malwina Wędzikowska, prezenterka i stylistka, obchodziła w sobotę 24 lutego urodziny. Niespodziankę postanowili jej zrobić znajomi, którzy wpadli do jej warszawskiego mieszkania, z zaskoczenia, z tortem. Prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" była do tego stopnia nieprzygotowana na "najazd" gości, że otworzyła im z ręcznikiem na głowie i owinięta, dość nieumiejętnie, szlafrokiem.O ile z przodu szlafrok faktycznie przysłaniał strategiczne miejsca gwiazdy, która ledwo wyskoczyła z wanny, o tyle z tyłu... cóż, pokazała chyba więcej niż planowała! Na stories wrzuconych przez Malwinę na Instagram widać, że z tyłu była całkiem naga i było widać całe pośladki. Próbowała je ukryć na nagraniu przy pomocy obrazka, ale wprawne oko może śmiało wypatrzeć krągłe walory stylistki.

Malwina Wędzikowska i "The Traitors. Zdrajcy"

Do tej pory widzowie mogli oglądać Malwinę Wędzikowską między innymi w TTV - w programach "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka", "Druga twarz" i "Ostatnia szansa". Wcześniej przez wiele lat pracowała w telewizji, ale niekoniecznie przed kamerą. Jako stylistka ubierała gwiazdy i tancerzy w "Tańcu z gwiazdami", pracowała też przy "Top model" i "The Voice of Poland".

Od 29 lutego trafi na antenę TVN prowadzony przez nią nowy reality-show, "The Traitrs. Zdrajcy". To gra oparta na znanej konwencji gry w "Mafię". Format zadebiutował w Holandii, ale zyskał taką popularność, że obecnie powstaje już w 20 krajach, w tym Wielkiej Brytanii i USA. Pierwszy sezon polskiej wersji programu już za kilka dni na antenie TVN. Będziecie oglądać?

