Malwina Wędzikowska poprowadzi nowy hit TVN. Pokonała Katarzynę Dowbor i Woźniak-Starak ?

Malwina Wędzikowska okazała się najlepsza w zorganizowanym przez stację castingu i to ona zostanie gospodynią show “The Traitors”. Jakiś czas temu po cichu mówiło się, że duże szanse na nową pracę przed kamerą ma również Katarzyna Dowbor, która zakończyła współpracę w telewizja Polsat. Pod uwagę brana była także Agnieszka Woźniak-Starak. Najwyraźniej Wedzikowska okazała się lepsza lub miała więcej szczęścia. - Podczas castingu sprawdziliśmy kilka osób. Malwina doskonale poradziła sobie na zdjęciach próbnych. Przede wszystkim czuje klimat programu, jest w tym naturalna. Wiedziała też, jak powinna rozmawiać z uczestnikami, jakie pytania im zadać – powiedziała Wirtualnym Mediom osoba z produkcji. Malwina Wędzikowska od dawna współpracuje ze stacją TVN. Była, m.in. bohaterką reality show stacji TTV "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". W tym samym kanale była ekspertką w programie "Druga twarz" i prowadziła program "Ostatnia szansa". Jako kostiumograf pracowała przy etiudach filmowych oraz produkcjach telewizyjnych, jak m.in. "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", "The Voice of Poland" czy "Top model". Zdjęcia do "The Traitors" powstaną zagranicą, ale w Europie.

Czym jest „The Traitors”?

Formuła „The Traitors”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy „Zdrajcy” jest inspirowana popularną i angażującą grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na „lojalnych” i „zdrajców”. Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Wszyscy przebywają w zamku, stanowiącym mroczną scenerię i tło dla wydarzeń podczas trwania programu. Zadaniem tytułowych zdrajców będzie wyeliminowanie „lojalnych”. Natomiast Ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim - ochronić siebie. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry. „The Traitors” obecny na 20 rynkach. Pierwsza edycja została pokazana wiosną 2021 roku w holenderskiej stacji RTL4 w Holandii. Ogromny sukces wynikowy sprawił, że kolejne adaptacje powstały już parę miesięcy później m.in. w Anglii, Hiszpanii, USA i Australii.

