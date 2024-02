Nowe gwiazdy w TVN! Córka Miss Polonia, potężna kulturystka i znany pisarz. Uczestnicy "The Traitors. Zdrajcy" i zwiastun show

Program "The Traitors. Zdrajcy" to nowość w telewizji TVN, która będzie miała swoją premierę 28 lutego 2024 roku. Odcinki będą emitowane w każdą środę o godzinie 21:35. Format poprowadzi Malwina Wędzikowska. Skąd inspiracja do takiego programu? TVN tłumaczy, że formuła "The Traitors" inspirowana jest popularną i angażującą grą Mafia. - Uczestnicy programu potajemnie dzieleni są na "lojalnych" i "zdrajców". Ich misją jest przede wszystkim dotrwanie do końca, ukończenie serii wyzwań i zdobycie nagrody pieniężnej - nawet 500 tysięcy złotych! Jak mają to zrobić? Wszyscy twierdzą, że są lojalni. Zadaniem tych prawdziwych jest rozpracowanie i zidentyfikowanie zdrajców oraz wypędzenie ich z zamku. Z kolei tytułowi zdrajcy mogą i będą się bronić, mordując kolejnych lojalnych w nocy. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry. Kto okaże się lepszy, w tej trzymającej w napięciu przygodzie, w której intryga i podstęp są na porządku dziennym? - czytamy w opisie.

"The Traitors. Zdrajcy". Pierwsi uczestnicy show TVN na nowym zwiastunie

Nowy zwiastun programu TVN "The Traitors. Zdrajcy" odsłania kolejne karty, jeśli chodzi o uczestników show. Dostrzegliśmy na przykład Olgę Kelm, kulturystkę i trenerkę personalną. Pojawiła się także wschodząca gwiazda TikToka, córka Miss Polonia '95, czyli Julia Tychoniewicz. Do tego pisarz Mikołaj Milcke, popularyzujący literaturę LGBT, między innymi autor książki pt. "Gej w wielkim mieście". Jest także modelka, aktorka i gwiazda instagrama, Sandra Plajzer, oraz szafiarka Dorka, która uczy Polki stylu na TikToku, by "nie ubierać się jak ciotka klotka", pokazując, jak kobiety w średnim wieku mogą się dobrze i modnie ubierać. Jak widać, głośnych nazwisk na razie brak. Być może te osoby wybiją się na programie i zostaną nowymi gwiazdami TVN. Najbardziej znaną osobą jest prowadząca, Malwina Wędzikowska.

"The Traitors. Zdrajcy". Kim jest Malwina Wędzikowska, prowadząca program?

Malwina Wędzikowska to prezenterka telewizyjna, stylistka, scenograf i kostiumograf. Jest kuzynką Anny Wendzikowskiej, znanej dziennikarki TVN. - Mimo, że od nagrań do programu minęło już parę miesięcy, cały czas mam w sobie ogromny zachwyt nad tym formatem. To kompilacja świetnego serialu, malowniczej scenerii, emocjonującej gry i złożonych portretów psychologicznych uczestników - komentuje Malwina Wędzikowska, prowadząca program "The Traitors. Zdrajcy". - Ci którzy grają w grę planszową Mafia wiedzą, że to doskonała i sprawdzona rozrywka, w którą grać można całymi rodzinami i grupami znajomych. Zależało nam, by telewizyjna wersja spełniała tę samą rolę. Program odkrywa wiele tajemnic ludzkiej natury, wciągające jest analizowanie każdego gestu, słowa i zachowania uczestników. Nigdy do końca nie jesteśmy pewni czy skutecznie potrafimy odczytać intencje drugiego człowieka - komentuje Lidia Kazen, dyrektorka kanału TVN, cytowana na stronie internetowej stacji.

O co chodzi w "The Traitors. Zdrajcy"? Zasady programu

W polskiej odsłonie programu "The Traitors. Zdrajcy" weźmie udział łącznie 24 zawodników. Już podczas pierwszego spotkania zostaną podzieleni na zdrajców i lojalnych. Dokona tego, potajemnie, prowadząca program. Lojalni nie wiedzą, ilu jest zdrajców, z kolei sami zdrajcy działają w porozumieniu. - W trakcie gry, lojalni muszą jak najszybciej odkryć, kim są zdrajcy i ich wyeliminować podczas codziennych obrad okrągłego stołu. Jednocześnie, muszą zachowywać się tak, aby nie zwrócić na siebie uwagi. Jeśli tak się stanie, ubiec ich mogą zdrajcy, którzy każdej nocy spotykają się i eliminują kolejnych lojalnych z programu. Uczestnik może opuścić grę tylko na dwa sposoby: jeśli zostanie zamordowany przez zdrajców w trakcie ich nocnych obrad, albo jeśli zostanie wygnany przez grupę, tj. większością głosów przy okrągłym stole - podaje TVN. Każdy odcinek będzie zawierał misje, za które można zdobyć nagrody. Kto będzie miał więcej złotych monet, wygrywa. Główna nagroda w programie to nawet 500 tysięcy złotych.

Program "The Traitors. Zdrajcy". Kiedy premiera w TVN?

Program "The Traitors. Zdrajcy" zadebiutuje na antenie TVN 28 lutego 2024 roku, a odcinki będą emitowane w środę o godz. 21:35. Zdjęcia do polskiej wersji powstały w belgijskim zamku Mielmont, za jej produkcję odpowiada Jake Vision. Producentem ze strony stacji TVN jest Marta Więch.

