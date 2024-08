Gwiazda TVN znowu to zrobiła. Odsłoniła wdzięki na ściance Top of the Top Sopot Festival 2024

Malwina Wędzikowska to jedna z gwiazd, które pojawiły się na imprezie Top of the Top Sopot Festival 2024. Prowadząca program "The Traitors. Zdrajcy" przykuła uwagę fotoreporterów swoją oryginalną stylizacją. Pokazała plecy i... nie tylko! Musicie to zobaczyć.