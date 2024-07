Wielka gwiazda TVN w sandałach za 5 tysięcy i z torebką za 16,5 tysiąca. Powodzi się

Malwina Wędzikowska w polskim show-biznesie obecna jest od dawna. Gwiazda pracowała na takich planach jak - "Druga twarz", "Ostatnia szansa" czy "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". Przez lata spełniała się także jako stylistka przy różnych show m.in. "Top Model". Jakiś czas temu została prowadzącą hit TVN "The Traitors. Zdrajcy".

Zobacz też: Tak przyszła do telewizji śniadaniowej! Nie ma wstydu?

Malwina Wędzikowska w sandałach za 5 tysięcy i z torebką za 16,5 tysięcy złotych

Malwina Wędzikowska została niedawno przyłapana przez fotoreporterów w samym centrum Warszawy. W upalne popołudnie gwiazda wybrała się na lunch do restauracji, gdzie czekała na nią koleżanka. Jak na prawdziwą ikonę mody przystało, takie wyjście potrzebowało odpowiedniej oprawy. Ubrania, które Malwina wybrała na ten dzień, pochodzą z wyższej półki.

Zobacz też: Wędzikowska tak przyszła na premierę. Zupełnie nie ma wstydu

Prezenterka na nogach miała białe sandałki marki Bottega Veneta - na stronie internetowej tego sklepu kosztują one 5296 złotych i występują jeszcze w czarnej wersji kolorystycznej. 43-latka w ręku trzymała z kolei torebkę we wzór plecionki. W sieci znajdziemy ją za ponad 16 tysięcy złotych. Cały look Malwina uzupełniła zwiewną żółtą sukienką oraz złotą biżuterią. Trzeba przyznać, że całość idealnie wpisała się w obowiązujące trendy. Nie można się temu dziwić, Malwina doskonale wie, co jest aktualnie modne.

Malwina Wędzikowska uwielbia drogie ubrania i dodatki

Malwina Wędzikowska to jedna z tych polskich gwiazd, które uwielbiają drogie fatałaszki. W garderobie gwiazdy TVN znajduje się masa różnych ubrań oraz akcesorów, które pochodzą od najlepszych projektantów. Wśród nich znajdziemy prawdziwą kolekcję elementów z domów mody, takich jak: Bottega Veneta, Louis Vuitton czy YSL.

Zobacz też: Gwiazdy TVN wystrojone na maxa! Sprawdziliśmy ceny ich ciuszków i spadliśmy z krzesła. Kto wydał najwięcej?

Zobacz naszą galerię: Malwina Wedzikowska w sandałach za 5 tys i z torebka za 16,5 tys na lunchu

Sonda Będziesz oglądać nowy program TVN - "The Traitors. Zdrajcy"? Tak Nie Może