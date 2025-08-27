Gwiazda TVN wie, co wstawiła do sieci? Ręcznik opadł i WSZYSTKO WIDAĆ! Goło i wesoło?

Malwina Wędzikowska o kolejnym sezonie "The Traitors. Zdrajcy". Poszukiwania uczestników już trwają! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Malwina Wędzikowska prowokuje na Instagramie

Malwina Wędzikowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej wyzwolonych gwiazd. Nie straszne jej tematy tabu, chętnie rozprawia się z nimi w wywiadach i na swoim Instagramie. Gwiazda TVN nie stroni też od odważnych stylizacji - jako wielka fanka mody nie boi się eksperymentować na czerwonym dywanie. Często stawia na obcisłe kroje, gorsety, dekolty i gołe plecy, albo króciutkie spódniczki podkreślające zgrabne nogi.

Zobacz również: Gwiazda TVN znowu to zrobiła. Odsłoniła wdzięki na ściance Top of the Top Sopot Festival

Również na swoim Instagramie Malwina Wędzikowska często pojawia się w stroju do ćwiczeń, bikini czy bieliźnie - i nie ma najmniejszego problemu z tym, by pozować bez makijażu, czy nawet... myjąc zęby. Tym razem nie było inaczej.

Malwina Wędzikowska gubi ręcznik i... pozuje nago!

Malwina Wędzikowska pokazała fanom, jak szykuje się na event. W opisie na stories prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" zasugerowała, że przedstawia ostatnie 8 minut przed wyjściem - widać krzątaninę, prysznic, suszenie włosów, ubieranie i pielęgnację. Wprawne oko dostrzeże jednak między ujęciami, jak co i raz Malwinie Wędzikowskiej zsuwa się ręcznik... Trudno powiedzieć, czy w pośpiechu gwiazda nie zauważyła, że pokazała za dużo, czy celowo zamieściła wideo jako swego rodzaju prowokację.

- Moda to wiara w wolność jednostki, a nagie ciało jest dla mnie symbolem wolności w najczystszej postaci. Kiedy oddzielimy od ciała wszelkie naleciałości kulturowe, religijne, to mamy wolność od zewnętrznych ograniczeń. Uważam, że to jest kluczowe do akceptacji własnego ciała, ale też jego ograniczeń i przemijania. Człowiek skupia się na kompleksach, wstydzie związanym z cielesnością i może wtedy dzięki temu zapomnieć że przemija...

- mówiła niedawno Malwina Wędzikowska w rozmowie z "Super Expressem". Ma rację?

Zobacz również: Gwiazda TVN kocha się pokazywać w negliżu i mówi otwarcie o nagości! Ma rację?

Zobaczcie gorącą galerię z przygotowań Malwiny Wędzikowskiej pod tekstem!