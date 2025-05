Gwiazda TVN kocha się pokazywać w negliżu i mówi otwarcie o nagości! Ma rację?

- ⁠Praca nad akceptacją swojego ciała jest pracą nad akceptacją siebie. Pogodzenie tego kim jestem, z tym kim byłam, to nie lada wyzwanie. Zrozumienie tego co z przeszłości zapamiętać, co wybaczyć, a co zostawić, jest procesem zmiany i stawaniem się wystarczającą, akceptującą i kochającą siebie. W moim poczuciu ten proces prowadzi do bycia sexy i osobą pewną siebie