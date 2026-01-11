Edyta Jungowska i Rafał Sabara od ponad 20 lat żyją w "rzymskim małżeństwie". Jaki jest ich sekret?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-01-11

Nie wzięli ślubu, a mimo to od ponad 20 lat są razem. Edyta Jungowska i Rafał Sabara stworzyli związek oparty na rozmowie, emocjach i wspólnej pracy artystycznej. Aktorka i reżyser otwarcie mówią, dlaczego wybrali tzw. rzymskie małżeństwo i czemu formalizacja relacji nigdy nie była ich celem.

Edyta Jungowska od lat konsekwentnie chroni swoją prywatność. Choć jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce, rzadko opowiada o życiu uczuciowym. Wiadomo jednak, że od ponad dwóch dekad jej partnerem jest Rafał Sabara. Ich relacja od początku wymykała się schematom – bez presji, bez deklaracji na pokaz i bez ślubu.

Edyta Jungowska i Rafał Sabara - miłość bez urzędu i ołtarza

Para poznała się przy okazji pracy artystycznej. Jak wspominali w rozmowie z magazynem "Gala", ich pierwsze spotkanie nie miało nic wspólnego z romantycznym zauroczeniem.

Raczej nie przypadliśmy sobie do gustu. Ja zapamiętałem nieposkromioną Jungowską. Ona moją koszulę w kratę i fatalne, jak mówi, okulary

– przyznał Rafał Sabara.

Także aktorka nie ukrywała, że wtedy była w zupełnie innym momencie życia.

Pierwsze spotkanie nie miało szans dać czegoś na przyszłość. Ja wtedy byłam w ciąży, w innym związku

– mówiła Edyta Jungowska.

Dopiero po pewnym czasie, gdy ich drogi ponownie się przecięły, relacja zaczęła się rozwijać.

Wróciłam wtedy z Londynu, gdzie pojechałam uporządkować siebie i swoje życie. Wróciłam po miesiącu, jakoś przypadkiem na siebie wpadliśmy i potem parę razy poszliśmy wieczorem do knajpy

– wspominała Jungowska w "Gali".

"Rzymskie małżeństwo" Edyty Jungowskiej i Rafała Sabary

Dziś Edyta Jungowska i Rafał Sabara są przykładem tzw. rzymskiego małżeństwa. O tym pojęciu opowiadali niedawno w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP2.

Wczoraj jeszcze nie wiedziałam, co to jest rzymskie małżeństwo. Kiedyś mówiło się na kocią łapę – to brzydkie określenie, ale bardzo podobają mi się słowa: związek partnerski, konkubent, konkubina

– mówiła aktorka.

Jak tłumaczyła, w starożytnym Rzymie taki związek był "czymś pomiędzy" – mniej formalnym niż małżeństwo, ale znacznie bardziej stabilnym niż przelotna relacja.

Nie chcieliśmy być małżeństwem, ale zostaliśmy rzymskim

– dodała Jungowska.

Para podkreśla, że brak ślubu nigdy nie był przedmiotem sporów ani presji ze strony bliskich.

Rodzice Rafała byli bardzo otwarci i niekonwencjonalni. Moi rodzice też nam odpuścili – Rafał jest traktowany jak kolejne dziecko

– mówiła Jungowska w śniadaniówce TVP2.

Para zgodnie stwierdziła, że sama formalizacja związku nie daje gwarancji trwałości relacji. Ich kluczem do wieloletniego związku są rozmowy – także te trudne. Dodatkowo Jungowska wyjawiła, że zadbała o formalne zabezpieczenia ich relacji

My troszkę się zabezpieczyliśmy notarialnie i to jest ważne, żeby związki o tym myślały. Dziś to już bardzo częste, szczególnie wśród młodych ludzi.

Jungowska wybrała związek bez ślubu

Edyta Jungowska wielokrotnie podkreślała, że brak formalnego małżeństwa to świadoma decyzja, a nie efekt lęku czy buntu. W rozmowie z tygodnikiem "Twoje Imperium" mówiła wprost:

Znam dużo par, które były ze sobą przez wiele lat, ale ich związki rozpadły się zaraz po ślubie. Ja wolę i będę żyć w konkubinacie.

Historia Edyty Jungowskiej i Rafała Sabary pokazuje, że trwałość związku nie zależy od obrączek ani urzędowych dokumentów. Na podobny model relacji zdecydowali się także m.in. Maja Ostaszewska i Michał Englert czy Magdalena Różczka i Jan Holoubek.

Edyta Jungowska
16 zdjęć
