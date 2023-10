Edyta Jungowska o odejściu z "Na dobre i na złe"

Edyta Jungowska nie jest typem celebrytki, o której rozpisują się kolorowe magazyny. Niedawno jednak media przypomniały sobie o dawnej gwieździe "Na dobre i na złe". Wszystko za sprawą głośnego wywiadu, którego udzieliła portalowi Wprost.pl. Aktorka odniosła się do przyczyn jej odejścia z kultowego serialu TVP. Dlaczego Edyta Jungowska przestała grać w "Na dobre i na złe"? - Nie przypominam sobie żadnego skandalu, po prostu dostałam scenariusz i zobaczyłam, że moja postać nagle znika - to było wszystko. Zapytałam, czy ona znika na zawsze i nie dostałam jasnej odpowiedzi, bo myślę, że nikt jej nie znał - mówiła aktorka. - Ale my, ta stara, podstawowa obsada serialu, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że produkcja zabiera się za rewitalizację: nie robi nowego serialu, tylko korzysta z sukcesu starego i po prostu wymienia obsadę na młodszą, mniej zgraną – jak zwał tak zwał. Ja nie byłam pierwszą, która zniknęła, mimo tego zejście z planu, kiedy jesteś bardzo popularną i lubianą postacią, jest trudne i nie jest miłe - dodała Edyta Jungowska, która od 13 lat wraz ze swoim partnerem - Rafałem Sabarą - prowadzi wydawnictwo, w którym wydaje audiobooki oraz książki dla dzieci i młodzieży.

Kim jest partner Edyty Jungowskiej? Rafał Sabara jest młodszy od aktorki

Partner Edyty Jungowskiej bardzo rzadko pojawia się w mediach. Można powiedzieć, że para nieustannie się ukrywa i unika robienia niepotrzebnego szumu wokół siebie. Kim jest Rafał Sabara? Okazuje się mężczyzna także jest z branży filmowej - pracował i jako aktor, i reżyser, i scenarzysta. Co ciekawe, jest młodszy od swojej partnerki aż o cztery lata. Mimo że Rafał Sabara unika mediów, w 2004 roku zrobił wyjątek i wspólnie z Edytą Jungowską udzielił wywiadu magazynowi "Gala". Przyszli partnerzy nie zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. - Raczej nie przypadliśmy sobie do gustu. Ja zapamiętałem nieposkromioną Jungowską. Ona moją koszulę w kratę i fatalne, jak mówi, okulary - wspominał Rafał Sabara. - Pierwsze spotkanie nie miało szans dać czegoś na przyszłość. Ja wtedy byłam w ciąży, w innym związku. Ale minęło parę lat i spotkaliśmy się znowu. Wróciłam wtedy z Londynu, gdzie pojechałam uporządkować siebie i swoje życie. Wróciłam po miesiącu, jakoś przypadkiem na siebie wpadliśmy i potem parę razy poszliśmy wieczorem do knajpy - dodała Edyta Jungowska.

