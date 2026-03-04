Gwiazdy brylują na premierze. Czerń kolorem wieczoru! Książkiewicz postanowiła się wyłamać!

"Testament Ann Lee": Polska premiera głośnego filmu

Sezon nagród filmowych to w Polsce czas premier produkcji, które mają spore szanse na zdobycie najważniejszych statuetek w branży. Na krótko przed walentynkami odbył się pokaz specjalny "Wichrowych wzgórz", a na początku ubiegłego tygodnia gwiazdy licznie przybyły na premierę "Wartości sentymentalnej". Z kolei w środowy wieczór odbyła się polska premiera "Testamentu Ann Lee".

Produkcja określana jako epicki dramat muzyczny to reinterpretacja historii Ann Lee - założycielki wspólnoty religijnej znanej jako Szejkerzy. Film wyreżyserowała Mona Fastvold, a w główna rolę wcieliła się Amanda Seyfried. Filmowa kreacja 40-letniej aktorki spotkała się z dużym uznaniem krytyków. Mówiono nawet o nominaci do Oscara. Chociaż "Testament Ann Lee" zdobywa bardzo dobre recenzje, to został pominięty w oscarowych nominacjach.

Gwiazdy w czerni na premierze

Polska premiera filmu odbyła się w środę, 4 marca. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in Danuta Stenka, Maja Ostaszewska, Maria Debska, Weronika Książkiewicz, Paulina Przybysz, Anna Kalczyńska, Mila Jankowska, Anna Męczyńska, Helena Norowicz czy Rafał Bryndal.

Tego wieczoru zdecydowanie królowała czerń. Stylizacje w tym kolorze wybrało większość zgromadzonych na premierze osób. Danuta Stenka miała na sobie szeroki golf oraz eleganckie spodnie ozdobione kryształkami. Maja Ostaszewska również zdecydowała się na czerń. Do oversizowego garnituru dobrała bowiem biały akcent.

Maria Dębska zaprezentowała się w bardziej swobodnej stylizacji - czarny golf i klasyczne jeansy. Niezwykle elegancko wyglądała za to Helena Norowicz. Z kolei Weronika Książkiewicz miała na sobie stylówkę, jak z lat 80! I jako jedna z niewielu nie zdecydowała się na czerń.

