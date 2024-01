89-letnia gwiazda "Na Wspólnej" robi szpagat! Coś niesamowitego! Niezniszczalna kobieta!

Helena Norowicz to postać, która wydaje się być z innej planety. 89-letnia gwiazda "Na Wspólnej" , "Plebanii", a także wielu polskich filmów i spektakli teatralnych nadal umie zrobić szpagat! Do tego w zeszłym roku nagrała swoją pierwszą własną piosenkę, do której słowa napisał sam Jacek Cygan. Coś niesamowitego! Helena Norowicz to niezniszczalna kobieta.