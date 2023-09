Prawdziwy ewenement

89-letnia (!) polska modelka debiutuje jako wokalistka! Helena Norowicz zatrzymała czas. Coś nieprawdopodobnego!

Helena Norowicz chyba wymyka się prawom biologii. 89-letnia polska aktorka i modelka wygląda tak, jakby czas dla niej dawno stanął w miejscu. Mało tego, artystka niedawno podjęła się kolejnego wyzwania. Teraz możemy oglądać efekt jej pracy. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego! Powiedzieć, że szczęka opada, to nic nie powiedzieć! 89-letnia (!) polska modelka debiutuje jako wokalistka z własną piosenką. Zobacz w naszej galerii, jak wygląda Helena Norowicz tuż przed 90. i posłuchaj jej utworu, do którego tekst napisał sam Jacek Cygan