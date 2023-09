Elżbieta Zapendowska w programie "Doda. Dream Show". Doda była jej uczennicą

Elżbieta Zapendowska do dziś śni się po nocach uczestnikom programu "Idol", których słynna jurorka pozbawiła marzeń o wielkiej karierze. Gwiazda telewizji Polsat przez wiele lat była także nauczycielką śpiewu. Wśród jej podopiecznych znalazła się także młoda Dorota Rabczewska, znana jako Doda. Uczennica spotkała się z dawną nauczycielką w swoim programie "Doda. Dream Show". Elżbieta Zapendowska, która pochwał raczej nie rozdaje na prawo i lewo, wysoko oceniła to, w jakiej formie wokalnej obecnie jest piosenkarka. Zdaniem charyzmatycznej jurorki z "Idola" Doda "śpiewa najlepiej w swoim życiu". W programie pojawiły się także mniej przyjemne wątki - dotyczące zdrowia Elżbiety Zapendowskiej.

Elżbieta Zapendowska o swoim zdrowiu. Brzmi to dramatycznie, ale nie skarży się na los

Nauczycielka śpiewu od szóstego roku życia ma problemy ze wzrokiem. - Należało się tego spodziewać, że wreszcie dojdzie do tego, że mi to przynajmniej jedno oko wysiądzie – i tak też się stało. Z jasnym, stoickim spokojem i pełną pokorą przyjmuję to co na mnie spadło - mówiła Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plejadą w 2022 roku. W rozmowie z Dodą legenda programu 'Idol" w telewizji Polsat przekazała nowe informacje o swoim zdrowiu. Brzmi to dramatycznie! - Ja już g***o widzę, ale widzę, że to ty - zdradziła, nie bawiąc się w dyplomację. Na szczęście wygląda na to, że Elżbieta Zapendowska nie ma innych poważnych problemów zdrowotnych. - Jak na PESEL dobrze się czuję, tylko ślepa jestem, ale to było do przewidzenia, więc nie płaczę - podkreśliła. - Widzę trochę na jedno oko - dodała, nie skarżąc się na swój los.

