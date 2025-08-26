Nowa twarz Krzysztofa Gojdzia! Widzicie różnicę? Za nim poważne operacje warte 150 tys. zł. Wyciął powieki, zrobił lifting

Krzysztof Gojdź jest lekarzem, który na co dzień odmładza gwiazdy. Teraz to on poddał się zabiegom, które miały odjąć mu lat. 52-letni doktor (w listopadzie skończy 53 lata). Pod koniec lipca poszedł pod nóż, zupełnie się nie oszczędzając. Zdecydował się na lifting twarzy i wycięcie powiek. Nie bez powodu.

Spodziewam się uniesienia brwi, zlikwidowania tych "chomiczków". Wyciąłem też powieki górne i powieki dolne. To w pewnym momencie jest wskazanie medyczne, bo jeżeli powieka górna po 40-45 roku życia zachodzi na pole widzenia, to jest to wskazanie medyczne, bo pogarsza nam się wzrok. U mnie zaczęła tak wisieć, że zdecydowałem się na ten zabieg - zdradził Gojdź w rozmowie z "Super Expressem".

I dodał:

Skórę sam, jako lekarz medycyny estetycznej, mogę sobie odmłodzić o 10-15 lat autorskimi metodami, laserami, komórkami macierzystymi ludzkimi, co nadaje blasku skórze. Skórę mam 25-30 latka. Natomiast z wiekiem obkurczają się tkanki głębsze. Przez to skóra zaczyna obwisać, tworzą się tak zwane "chomiczki" policzków. Tu medycyna estetyczna ma swoje ograniczenia. To już jest czas na chirurgię plastyczną, żeby naciągnąć skórę, ale i mięśnie i powięzi, żeby efekt był trwały na 10-15 lat.

Operacje miały kosztować nawet 150 tys. zł i wykonał je dobry znajomy lekarza gwiazd. Od zabiegów minął miesiąc i już widać efekty inne niż opuchlizna i sińce.

Krzysztof Gojdź miesiąc po operacjach plastycznych. Jak się czuje?

Doktor w sieci pokazał nowe zdjęcia swojej twarzy i napisał:

Minął miesiąc od mojego zabiegu liftingu twarzy i z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że rezultaty spełniły moje oczekiwania. Proces rekonwalescencji przebiegał wyjątkowo sprawnie, blizny są praktycznie niewidoczne, a tempo gojenia okazało się imponująco szybkie. Taki efekt nie jest jednak dziełem przypadku, lecz konsekwencją holistycznego podejścia do zdrowia i regeneracji.

Jak podkreślił, w szybkim zdrowieniu pomogły mu kosmetyki, które opracował, a których "zadaniem jest działanie na poziomie komórkowym, wspieranie procesów naprawczych, redukcja stresu oksydacyjnego i przyspieszanie odnowy skóry".

Gojdź nie ukrywa, że bywa posądzany o hipokryzję, polecając kremy i jednocześnie idąc na operację plastyczną. Wtedy rodzi się pytanie - czy kosmetyk faktycznie działa?

Często spotykam się z pytaniem: "Doktorze, jak możesz polecać kremy i suplementy, skoro sam zdecydowałeś się na operację plastyczną?". Moja odpowiedź pozostaje niezmienna - zabieg chirurgiczny i codzienna pielęgnacja to dwa zupełnie różne obszary. Skalpel może poprawić rysy twarzy, ale nigdy nie wpłynie na kondycję skóry. Nie pobudzi produkcji kolagenu, nie poprawi jędrności, nie wyleczy problemów dermatologicznych ani nie cofnie procesów starzenia się komórek. Dlatego w pewnym wieku lifting chirurgiczny bywa najlepszym rozwiązaniem, jednak równocześnie od wczesnych lat należy dbać o skórę i organizm od środka.

Co na to internauci?

"Doktorze niestety świadomość ludzi w Polsce - a szczególnie w małych miastach jest daleko, daleko do tyłu i myślę, że długo się to nie zmieni. Do mojego gabinetu trafiają klientki po liftingach chirurgicznych, które i tak wyglądają źle - bo nie mają w domu dobrego kremu ani nie wykonują zabiegów poprawiających kondycję skóry. Myślą, że zapłacą, zrobią lifting i to załatwi sprawę już do grobowej deski. Podobny problem jest z wycinaniem powiek. Przychodzą klientki, które wycięły powieki rok temu i skarżą się, że wszystko opadło, nie wykonując zabiegów na całą twarz, nie mając świadomości, że zapewne to nie był problem jedynie okolicy oka, a obluzowania więzadeł na całej twarzy. Temat rzeka i mimo tłumaczeń nie do przeskoczenia wg mnie ze względów finansowych jednak" - stwierdziła jedna z komentujących, zgadzając się z Gojdziem w kwestii stosowania zabiegów i kosmetyków.

Posypały się też komplementy:

"Fantastyczny efekt", "Krzysiek! Wow", "Doktorze efekt wow", "Sztos".

