Oto nowa twarz Krzysztofa Gojdzia. 150 tysięcy i… taki efekt? Wojewódzki porównał go do Poloneza

Krzysztof Gojdź przywykł do poprawiania urody innych, ale tym razem to on położył się na stole operacyjnym. W warszawskiej klinice przeszedł deep plane lifting – siedmiogodzinny zabieg odmładzający nie tylko skórę, ale i głębokie struktury twarzy. Do tego pełen pakiet: wycięcie powiek górnych i dolnych, korekta brwi. Wszystko w myśl zasady: jak już robić, to porządnie.

Z kliniki wyszedł owinięty w bandaże, w sportowym komplecie i z torbą Louis Vuitton wartą kilkanaście tysięcy złotych. Kilka dni później paparazzi przyłapali go jak - odziany w błękitną bluzę z kapturem i biały look, dzierżąc w ręku niebieską z torbę Birkin i smycz ukochanego pieska Cosmo - ponownie odwiedził klinikę. Wygląda na to, że rekonwalescencja w jego wydaniu to też przemyślana sesja zdjęciowa.

„Nie chodzi o młodość, ale o jakość”

Krzysztof Gojdź komentuje swoją inwestycję w wygląd:

Nie chodzi o to, by wyglądać młodo, ale dobrze na każdym etapie życia

– napisał w mediach społecznościowych. Internet jednak nie był łaskawy:

„Wygląda pan dziwnie” „Jestem fanką, ale to się nie udało”

Wojewódzki wbija szpilę

Kuba Wojewódzki nie mógł przepuścić takiej okazji. W swojej rubryce skomentował krótko i boleśnie:

Krzysztof Gojdź przekazał, że zrobił sobie modernizację twarzy, brwi oraz obwisłych powiek za 150 tys. zł. Pamiętam lifting Poloneza w 1983 r. Też nieudany.

Deep plane lifting – dla odważnych

Specjaliści podkreślają, że to jeden z najbardziej zaawansowanych zabiegów odmładzających. Efekty potrafią utrzymać się nawet 15 lat. Wymaga jednak odwagi – i sporego konta w banku. Choć Gojdź jest przekonany, że wygląda lepiej niż kiedykolwiek, internet wciąż dyskutuje, czy „modernizacja” za 150 tysięcy złotych to inwestycja życia, czy kosztowna wpadka.

