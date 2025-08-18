Krzysztof Gojdź inwestuje w urodę. Najpierw twarz za fortunę, teraz hollywoodzki uśmiech. Patrzcie i podziwiajcie!

Krzysztof Gojdź znów inwestuje w siebie! Po głośnej operacji twarzy za 150 tys. zł teraz przyszedł czas na… zęby.

Celebryta rozpoczął metamorfozę „Hollywood Smile” w warszawskiej klinice.

„Już nie trzeba lecieć do Hollywood po uśmiech jak z kina” – napisał, zapowiadając efekty wkrótce.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Krzysztof Gojdź podzielił się z fanami szczegółami nowej metamorfozy. Nie krył dumy z tego, że nie musi wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, by uzyskać hollywoodzki uśmiech:

Już nie trzeba lecieć do Hollywood po uśmiech jak z kina. Najlepsi specjaliści są tu, w Warszawie!

– napisał. Swoje leczenie rozpoczął w prestiżowej warszawskiej Klinice Moreno, gdzie zajmują się nim dr Katarzyna Moreno i dr Wojciech Kołosowski – eksperci z ponad 20-letnim doświadczeniem w ortodoncji, implantologii i stomatologii estetycznej.

Krzysztof Gojdź będzie miał zęby jak "prawdziwe dzieła sztuki”

Jak podkreślił Gojdź, lekarze, którym zaufał, specjalizują się w najtrudniejszych przypadkach i współpracują z najlepszymi laboratoriami w Polsce, Szwajcarii i Dubaju. To właśnie tam powstają najwyższej jakości licówki ceramiczne, dzięki którym pacjenci mogą cieszyć się perfekcyjnym uśmiechem.

Specjalizują się w przypadkach, które wielu uznałoby za niemożliwe, a ich projekty uśmiechów są prawdziwymi dziełami sztuki

– dodał w poście. Całość odbywa się w luksusowych warunkach, które – jak zapewnia Gojdź – przypominają mu kliniki z Beverly Hills.

Na razie celebryta pokazał zdjęcia z początkowego etapu leczenia, ale jak sam zapowiedział, efekt końcowy ujawni dopiero za jakiś czas.

Krzysztof Gojdź i jego metamorfozy

To kolejny etap wizerunkowej transformacji Krzysztofa Gojdzia. Chirurg ma za sobą przeszczep włosów, a niedawno przeszedł kosztowną operację twarzy, której efektem miał być spektakularny efekt odmłodzenia. Teraz przyszła pora na „renowację” uśmiechu, którą określa jako inwestycję w siebie i w jakość życia.

Celebryta nie ukrywa, że lubi dzielić się szczegółami swoich przemian z fanami. Dla jednych to dowód odwagi i otwartości, dla innych – przykład przesady i obsesji na punkcie wyglądu. Pod postem pojawiły się złośliwe komentarze:

Kryzys wieku średniego? Sorry, ale operacja plastyczna ..to jak renowacja starej kamienicy! Fasada nowa, ale.... kanalizacja wciąż stara. Niestety nie zatrzymany czasu. I trzeba to zaakceptować, a nie robić z siebie na siłę nastolatka

Krzysztof Gojdź odpowiada na złośliwe zaczepki

Szybko pojawiła się odpowiedź od chirurga, nie mniej złośliwa:

Błąd w myśleniu i rozumieniu. Od wewnątrz organizm oczyszczony (...) Do tego mądrość życiowa od mojej mamy. I ideał, do którego pewnie chciałabyś kiedyś dążyć.

Lekarz nie tylko obserwatorom odpowiada na złośliwe zaczepki. Gdy Kuba Wojewódzki porównał jego metamorfoze do modernizacji Poloneza, tez nie pozostał mu dłużny:

Cieszę się, że mój lifting Cię zainteresował na tyle, że poświęciłeś mu miejsce w "Polityce". Ustaw się w kolejce do mojego przyjaciela doktora, bo ma kolejkę na kilka lat, a do tego czasu możesz się już rozsypać.

Ciekawe czy to zachęci dziennikarza do wizyty. Jak sadzicie?