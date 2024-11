Polak najseksowniejszym mężczyzną świata! Wszyscy go znacie

Najseksowniejszy mężczyzna świata to Polak z pochodzenia!

Wybór Johna nKrasinskiego na najseksowniejszego mężczyznę świata był dużym zaskoczeniem przede wszystkim dla niego. 45-letni gwiazdor Hollywood przez lata kojarzony był wyłącznie z rolą Jima z "The Office". Okazuje się jednak, że to wystarczyło, aby podbić magazyn "People", który co roku wyróżnia w tej kategorii wielką gwiazdę.

Amerykański magazyn "People" w 2024 roku zdecydował się przyznać Krasinskiemu tytuł "najseksowniejszego żyjącego mężczyzny". Pierwsza edycja tego słynnego już plebiscytu miała miejsce w 1985 roku. Wówczas największym przystojniakiem na świecie został Mel Gibson. Rok temu palmę zwycięstwa w tej kategorii dzierżył gwiazdor "Grey’s Anatomy", Patrick Dempsey.

Kim jest najseksowniejszy mężczyzna świata?

John Krasinski ma polskie korzenie ze strony ojca, a irlandzkie ze strony matki. Ronald Krasinski pracował on w Bostonie jako lekarz internista, a matka jako pielęgniarka. Najstarszy brat Johna, Kevin został lekarzem, a starszy brat Paul – strategicznym konsultantem. John Krasinski także jest szczęśliwym mężem, jego wybranką jest wielka gwiazda, Emily Blunt. Para wychowuje dwie córki, 10-letnią Hazel i 8-letnią Violet.

John Krasinski, zdobywca tegorocznego tytułu "najseksowniejszego żyjącego mężczyzny" nie spodziewał się wygranej. Myślał nawet, że to "ktoś go wkręca". Tak wypowiedział się na ten temat w magazynie "People", który go utytułował.

To było natychmiastowe zamroczenie. Zero myśli. No, może poza jedną – że ktoś mnie wkręca. Nigdy nie budzę się, myśląc: Czy to ten dzień, w którym otrzymam tytuł najseksowniejszego mężczyzny na świecie?. A jednak to był dzień, w którym to zrobiliście. Naprawdę podnieśliście mi poprzeczkę - wyznał John Krasinski w rozmowie z "People".

