Kolekcja Macieja Zienia Holiday Dream czyli niezwykła podróż w świat najpiękniejszych wakacyjnych marzeń

„Holiday Dream to kolekcja pełna ciepłych, intrygujących kolorów, które przywodzą na myśl promieniujące słońce, kolory ziemi i letni relaks. „Zawsze inspirowały mnie podróże. Kolekcja Holiday Dream to efekt wielu z nich. Przeniosłem na materiały i fasony moje ulubione wakacyjne wspomnienia z Tulum i Ibizy. Stały się one motywem przewodnim tej kolekcji” – mówi Maciej Zień.

Kolekcja łączy elegancję z lekkością – dominują zwiewne jedwabie, muśliny, organzy i tkaniny, które łagodnie opływają sylwetkę, tworząc iluzję ruchu, czyli to co od lat charakteryzuje projektanta na polskim rynku. Do tego proste formy sukienek, tunik, garniturów i narzutek uzupełniają się z subtelnymi aplikacjami i koralikami ręcznie doszywanymi przez zespół doświadczonych krawcowych. W kolekcji szczególną uwagę zwracają transparentne sukienki, które w ruchu prezentują się niczym letnia mgiełka.

Maciej Zień stawia na prostotę, ale i wyjątkowe tkaniny – większość materiałów została starannie wybrana w słynnej Florencji, gdzie projektant w połączeniu pracy zawodowej z pasją artystyczną, wyszukiwał idealne odcienie i faktury. Kolekcja zachwyca barwami, od ciepłych ceglastych czerwieni po subtelną masełkową żółć w odcieniach pasteli. Można odnaleźć tu odrobinę ducha lat 70., których klimat Zień z powodzeniem przenosi na współczesne wybiegi.

W tej kolekcji oczywiście pojawiły się też suknie koktajlowe i wieczorowe, które wciąż pozostają sercem marki. Cekiny, hafty, koronkowe aplikacje, a nawet strusie pióra wprowadzą do kolekcji niesamowity klimat. Maciej Zień, znany z dbałości o detale, osobiście nadzoruje proces tworzenia swoich projektów, a każda z sukienek jest tworzona ręcznie, co zapewnia im unikalność.

Pokaz Holiday Dream odbył się w Butelkowni w warszawskim Koneserze. Intymną atmosferę budowała wyjątkowa scenografia, która nawiązywała do wakacyjnego klimatu najpiękniejszych plaż, a nad wybiegiem przez Modern Light Studio zostało stworzone „niebo”. Podczas pokazu zaprezentowano aż 85 wyjątkowych looków, od codziennych zestawów po eleganckie kreacje wieczorowe. Pokaz został wyreżyserowany przez Kasię Sokołowską. Na wybiegu pojawiły się topowe modelki takie jak: Aneta Kręglicka, Asia Piwka, Marta Dyks, Edyta Zając, Julia Sobczyńska, Kate Rozz. O muzykę zadbał zaproszony prosto z Tulum DJ Bliz Nochi.

Projektant zaprosił do współpracy przy pokazie markę Gatta, która dostarczyła dodatki uzupełniając stylizację projektanta. Pokaz był zapowiedzią dłuższej współpracy, o której więcej dowiemy się jesienią. Zapowiada się bardzo ciekawa kooperacja na polskim rynku.

Głównym partnerem pokazu jest marka kosmetyczna HDRÈY, która niedawno zadebiutowała na polskim rynku, i dla której Maciej Zień zaprojektował wyjątkowe apaszki, które pojawiły się także w najnowszej kolekcji w kolorystyce nawiązującej do palety barw Holiday Dream.

Maciej Zień współpracuje również z wieloma znanymi markami, które wspierają jego wydarzenia. Tubądzin, wieloletni partner, zadbał o zbudowanie niesamowitej scenografii nawiązującej do klimatu pustyni niczym ze snów. Perlage od lat wspiera modę i projektanta przy kolejnych projektach. W tym roku, za organizację pokazu odpowiedzialni byli również Destigo Hotels, właściciele Butelkowni w warszawskim Koneserze oraz Kingsmith, producent sprzętu sportowego.

To niezwykłe wydarzenie nie byłoby możliwe bez Partnerów: HDREY kosmetyki, Gatta, Tubądzin, Perlage, Destigo Hotels, King Smith, Warsaw Free Spirits, Fargotex oraz Modern Light Service, Pardon My French, Amrit Joy.