Natalia Siwiec przyodziała skrzydełka i wywijała pupą na festiwalu. W końcu wylądowała pod kroplówką. Ma 42 lata, a zachowuje się jak małolata

Natalia Siwiec nie przestaje zaskakiwać swoich fanów podróżami w niezwykłe miejsca. Modelka i celebrytka, która od lat mieszka w Tulum w Meksyku, tym razem podzieliła się fotorelacją z jednego z najbardziej niezwykłych wydarzeń na świecie – festiwalu sztuki i wolności Burning Man, odbywającego się na pustyni Black Rock w Nevadzie.

Natalia Siwiec w skąpym wdzianku na Burning Man

Burning Man przyciąga tysiące ludzi z całego świata, którzy tworzą na kilka dni własne miasto oparte na wolności, kreatywności i wspólnocie. Natalia Siwiec już po raz czwarty wzięła udział w tym wydarzeniu i nie kryła zachwytu.

Za nami już 4 Burn. Było magicznie! Najlepiej. Kiedyś sobie obiecaliśmy, że nigdy nie przestaniemy być dziećmi i to miejsce jest właśnie o tym! To tutaj przyjeżdżają dorosłe dzieciaki i tworzą miasto. To nie jest festiwal - to doświadczenie. Dla nas kolejne wyjątkowe doświadczenie z wspaniałymi ludźmi. Odzyskaliśmy znów wiarę w to, że ludzie mogą być cudowni, bezinteresowni, serdeczni. Naładowaliśmy się i mamy się czym dzielić z innymi. I ohhh… i ile ja się natańczyłam do najlepszej muzyki to moje

– napisała celebrytka przy zdjęciach.

Natalia Siwiec odsłoniła pupę na Burning Man 2025. Później wylądowała pod kroplówką

Fotorelacja Natalii Siwiec z pustyni Black Rock zebrała tysiące polubień i komentarzy. Największą uwagę fanów przyciągnęły odważne i oryginalne stylizacje modelki, doskonale wpisujące się w klimat Burning Mana.

"Mega wyglądacie 😍", "Jak ja kocham twoje stylówki", "Mega stylówka", "Kozacko 🔥😍Boże jaka ty jesteś piękna ❤️🔥", "Stylówki kozak jak zawsze 🙌👏"

– pisali zachwyceni internauci.

Na jednym ze zdjęć Natalia Siwiec pokazała, jak razem z mężem i towarzyszącym im znajomym przyjmują kroplówki. Nie oznacza to jednak choroby, a prawdopodobnie konieczność nawodnienia organizmu i uzupełnienia elektrolitów.

Zbrodnia na Burning Man. Siwiec zabrała głos

Choć Natalia Siwiec wychwala tegoroczny festiwal Burning Man, to nie sposób nie wspomnieć o tym, że doszło tam do zbrodni. Jak informują zagraniczne media, znaleziono ciało mężczyzny i wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa. Do makabrycznego odkrycia miało dojść w momencie, gdy centralna rzeźba wydarzenia stanęła w płomieniach. Jeden z uczestników poinformował szeryfa, że widział "mężczyznę leżącego w kałuży krwi". Biuro szeryfa przekazało, że ofiara nie została jeszcze zidentyfikowana, a jej ciało trafiło do biura lekarza sądowego hrabstwa Washoe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest wyjątkowo trudna, ponieważ prowizoryczne miasto, w którym odbywa się Burning Man, wkrótce zniknie. Organizatorzy festiwalu zapewnili, że w pełni współpracują z organami ścigania.

Natalia Siwiec została sprowokowana przez jedną z fanek do zabrania głosu.

Bardzo przykra sytuacja która nie powinna się zdarzyć tak jak wszytkie przykre i smutne rzeczy które wydarzają się każdego dnia na świecie :/

- napisała celebrytka w komentarzu.

Natalia Siwiec radzi, jak nie zemdleć w czasie głodówki! Nie je nawet przez 72 h. A po poście zajada wywar z kości. "Wspaniały dla jelit"