Luna w bardzo oryginalnej kreacji na festiwalu w Wenecji. Pozowała jak bogini! Pozostałe suknie też robią wrażenie

- Polska piosenkarka Luna, znana z Eurowizji 2024, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na Festiwalu Filmowym w Wenecji.
- Zobacz, jak artystka prezentowała się na czerwonym dywanie.
Festiwal Filmowy w Wenecji od lat przyciąga największe nazwiska świata kina, reżyserów, aktorów i artystów z branży muzycznej. Nie brakuje też influencerów i celebrytek, które chcą błyszczeć na czerwonym dywanie i przyciągnąć uwagę zagranicznych mediów.
W tym roku na weneckim czerwonym dywanie pojawiła się również Luna, której obecność była sporym zaskoczeniem zarówno dla fanów, jak i dla mediów.
Kim jest Luna?
Luna zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej w 2018 roku, szybko zyskując popularność dzięki swojemu eklektycznemu stylowi i wyjątkowemu głosowi. Prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej jednak występ w barwach Polski podczas Eurowizji 2024.
Choć jej udział w konkursie nie spełnił oczekiwań widzów, a w sieci pojawiła się fala krytyki, artystka nie zamierzała się poddawać. Wręcz przeciwnie – skupiła się na rozwijaniu kariery na międzynarodowej scenie. Po Eurowizji Luna konsekwentnie budowała swoją markę za granicą. Zaproszenie do roli supportu otrzymała od Loreen, a następnie od zespołu Sugababes, co pozwoliło jej koncertować w całej Europie. Latem Luna pojawiła się również na Paris Fashion Week. Teraz znów jest o niej głośno.
Luna na Festiwalu Filmowym w Wenecji
Podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji Luna postawiła na kreację, która przyciągnęła wzrok wszystkich obecnych. Artystka pojawiła się w oryginalnej stylizacji, przywodzącej na myśl wczesną Lady Gagę, i zaprezentowała zestaw artystycznych póz przed zgromadzonymi fotoreporterami.
Zdjęcia z wydarzenia piosenkarka opublikowała na Instagramie, podkreślając, jak wyjątkowe było to doświadczenie:
Czułem się nieziemsko, jakbym unosiła się w filmie, który jeszcze nie został napisany. Surrealistyczne być tutaj, żyć weneckim snem
– napisała pod postem.
