Luna w bardzo oryginalnej kreacji na festiwalu w Wenecji. Pozowała jak bogini! Pozostałe suknie też robią wrażenie

Polska piosenkarka Luna, znana z Eurowizji 2024, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Zobacz, jak artystka prezentowała się na czerwonym dywanie.

Festiwal Filmowy w Wenecji od lat przyciąga największe nazwiska świata kina, reżyserów, aktorów i artystów z branży muzycznej. Nie brakuje też influencerów i celebrytek, które chcą błyszczeć na czerwonym dywanie i przyciągnąć uwagę zagranicznych mediów.

W tym roku na weneckim czerwonym dywanie pojawiła się również Luna, której obecność była sporym zaskoczeniem zarówno dla fanów, jak i dla mediów.

Polecamy: 26 lat Luny. Była na Eurowizji, dziś jej twarz świeci na Times Square

Kim jest Luna?

Luna zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej w 2018 roku, szybko zyskując popularność dzięki swojemu eklektycznemu stylowi i wyjątkowemu głosowi. Prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej jednak występ w barwach Polski podczas Eurowizji 2024.

Choć jej udział w konkursie nie spełnił oczekiwań widzów, a w sieci pojawiła się fala krytyki, artystka nie zamierzała się poddawać. Wręcz przeciwnie – skupiła się na rozwijaniu kariery na międzynarodowej scenie. Po Eurowizji Luna konsekwentnie budowała swoją markę za granicą. Zaproszenie do roli supportu otrzymała od Loreen, a następnie od zespołu Sugababes, co pozwoliło jej koncertować w całej Europie. Latem Luna pojawiła się również na Paris Fashion Week. Teraz znów jest o niej głośno.

Luna na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji Luna postawiła na kreację, która przyciągnęła wzrok wszystkich obecnych. Artystka pojawiła się w oryginalnej stylizacji, przywodzącej na myśl wczesną Lady Gagę, i zaprezentowała zestaw artystycznych póz przed zgromadzonymi fotoreporterami.

Zdjęcia z wydarzenia piosenkarka opublikowała na Instagramie, podkreślając, jak wyjątkowe było to doświadczenie:

Czułem się nieziemsko, jakbym unosiła się w filmie, który jeszcze nie został napisany. Surrealistyczne być tutaj, żyć weneckim snem

– napisała pod postem.

W naszej galerii znajdziesz zdjęcia Luny z czerwonego dywanu oraz fotografie innych gwiazd, które pojawiły się w Wenecji w tym roku.

Luna po Eurowizji nie jest zapraszana do TV! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.