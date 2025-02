Luna, która reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2024 roku, postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami z Justyną Steczkowską, która w tym roku stanie na eurowizyjnej scenie. Młoda wokalistka doskonale wie, jak ogromnym wyzwaniem jest udział w tym konkursie. W jednym z najnowszych wywiadów wyjawiła, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale również strategia i odpowiednie przygotowanie mentalne. Zwróciła uwagę, że konkurs rządzi się swoimi prawami i czasem należy dostosować się do oczekiwań międzynarodowej publiczności.

Jedną z najważniejszych kwestii, na które zwróciła uwagę Luna, jest autentyczność na scenie. Jej zdaniem widzowie najbardziej cenią artystów, którzy są szczerzy i potrafią oddać emocje w swoim show. Przypomniała, że podczas swojego udziału w konkursie musiała nauczyć się, jak ważna jest kontrola nad stresem, a także pewność siebie. Justyna, mając wieloletnie doświadczenie sceniczne, z pewnością poradzi sobie z presją, ale warto pamiętać, że Eurowizja to totalnie coś innego niż zwykły koncert. Wokalistka doradziła jej także, aby skupiła się na budowaniu kontaktu z publicznością. Nawet najlepszy wokal nie wystarczy, jeśli widzowie nie poczują emocji płynących ze sceny.

Justyna Steczkowska znana jest ze swoich widowiskowych występów, dlatego fani liczą, że jej eurowizyjna prezentacja będzie dopracowana w najmniejszym szczególe. Luna dodała również, że kluczowe będzie dobre zarządzanie stresem. Konkurs wzbudza ogromne emocje i wiąże się z dużą presją, dlatego umiejętność zachowania spokoju jest bardzo ważna. Eurowizja to nie tylko rywalizacja między artystami, ale także wyjątkowe święto muzyki, które daje możliwość dotarcia do szerszej publiczności.

Najlepiej wyłączyć telefon i social media i w ogóle nie czytać komentarzy. Najlepiej troszeczkę wyłączyć się ze świata zewnętrznego i skupić się tylko na występie. No i druga rzecz spróbować odnaleźć w tym radość i zobaczyć, jakie to jest wspaniałe doświadczenie, jakie to jest spełnienie marzeń, żeby już tam być i żeby znaleźć w tym radość i to, co wcześniej powiedziałam, żeby robić to dla siebie. Dlaczego ja chcę jechać na Eurowizję? Jestem w tym miejscu, bo mam jakiś przekaz tą piosenką, chce się połączyć z ludźmi, chcę im siebie pokazać, chcę im dać jakąś energię i żeby tym się kierować przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Konkurs konkursem, ale to połączenie z ludźmi zawsze zostaje - powiedziała Luna w rozmowie z dziennikarzami portalu vibez.pl.