Luna zmieniła imię. "To już się wydarzyło". Jak teraz się nazywa? Wszystko jasne!

Spora część polskich słuchaczy usłyszała o Lunie, gdy stało się pewne, że to właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj podczas konkursu Eurowizji 2024. Piosenkarka wcześniej nagrywała i występowała, ale miała niewielkie grono odbiorców.

Wszystko zmienił udział w europejskim przeglądzie, choć niestety Lunie nie udało się odnieść spektakularnego sukcesu. Ani sukcesu w ogóle. Polka wystąpiła w pierwszym półfinale majowych zmagań i... to tyle. Nie dostała się do finału. W 68. Konkursie Piosenki Eurowizji Luna zajęła 12 miejsce, a do finału wchodziła pierwsza dziesiątka.

Pomimo porażki pojawienie się na Eurowizji okazało się dla Luny pozytywnym doświadczeniem, które przekuła w większą popularność. Z pewnością zyskała też rozpoznawalność - dołączenie do grona reprezentantów w prestiżowym i lubianym przez widzów konkursie to nie byle co.

Teraz okazuje się, że piosenkarka, która zdobyła sławę jako Luna, zmieniła imię. Na jakie?

Luna już nie jest Luną? Nic bardziej mylnego!

Luna faktycznie postanowiła zadziałać w sprawie swoich danych osobowych i jakiś czas temu złożyła wniosek o zmianę imienia, po to, aby oficjalnie stać się... Luną. Wcześniej wokalistka nazywała się Aleksandra Katarzyna Wielgomas, jednak swoje typowo polskie imiona chciała zastąpić pseudonimem. I udało jej się. Ponieważ i tak jest znana jako Luna, zmiana imienia okazała się mało problematyczna.

Zmieniłam, to już się wydarzyło. Już zostało zmienione moje imię, 10 października dostałam decyzję, także mam na imię Luna - zdradziła 25-letnia piosenkarka podczas rozmowy z RMF FM.

Kim jest Luna Wielgomas?

Luna jest córką przedsiębiorcy Andrzeja Wielgomasa, którego rodzina założyła markę Dawtona. Luna śpiewa od dziecka, uczyła się w szkole muzycznej, działała w chórach występujących podczas spektakli w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ma na koncie album studyjny i ponad 20 singli.

Lady Gaga? Nie! To nasza Luna. Wokalistka znowu zaskoczyła stylizacją!