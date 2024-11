Luna zaszalała na finale "Top Model". Przez koronki wszystko było widać. Ale niespodzianka kryła się niżej

Krzysztof Ibisz bez pracy w Sylwestra! Zastąpią go młodsi koledzy...

Majka Jeżowska mówi o werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami". Oto co sądzi o wygranej Vanessy Aleksander

Zawitał do Miami

Eurowizja Junior 2024: Dominik Arim poza podium. To dlatego Polska przegrała?! Aż nas zamurowało

Taniec z Gwiazdami. Iwona Pavlović po finale już nie gryzła się w język! Vanessa Aleksander musi to przeczytać

Finał 13. polskiej edycji "Top Model" przyciągnął całe wiele znanych i popularnych osób. Na czerwonym dywanie stawiły się m.in. Sara James czy Magdalena Stępień, ale show skradła dwójka prowadzących. Joanna Krupa przyciągała wzrok czarną sukienką z dekoltem do pasa, a Michał Piróg cekinowym gorsetem! Jednak nie tylko on wyglądał oryginalnie. Wrażenie zrobił też Nemo, który podobnie jak jego polski kolega, wystąpił w gorsecie!

Wiele gwiazd przyszło na czerwony dywan w szykownych, eleganckich strojach. Klaudia El Dursi postawiła na bordowy garnitur w kobiecym wydaniu, na fioletowy garnitur zdecydowała się Lidia Popiel. Ewa Pacuła wybrała czarną, obcisłą, asymetryczną sukienkę, a nastoletnia Sara James mini zestawiła z długimi kozakami i obfitą kurtką.

Na ich tle mocno wyróżniała się Luna, której stylizacja nie mogła należeć do najwygodniejszych.

Zobacz także: Gwiazdy na finale "Top Model". Joanna Krupa z dekoltem do pasa i Michał Piróg w gorsecie. Przyćmił modelkę?

Luna podczas finału 13. edycji "Top Model". Odważne połączenie

Luna postawiła na delikatny makijaż z jasnym cieniem i ciepłym kolorem pomadki. Miała też prostą fryzurę stylem nawiązującą do mody sprzed 20 lat, gdzie wsuwki grały dużą rolę. Nie musiała szaleć z tymi dwoma elementami, bo jej stylizacja skutecznie odwracała od nich uwagę.

Piosenkarka na czerwony dywan wybrała połączenie koronkowego wdzianka, które odsłaniało sporo ciała, z czarną skórzaną spódniczką, ciężkim obuwiem, maleńką białą torebką i... kołem czy też klatką do sukni. Takie usztywnienia stosuje się np. do kreacji ślubnych czy balowych. Luna jednak założyła element podtrzymujący jako dodatek do stroju.

Co sądzicie?

Zobacz także: "Top Model". Finał 13. sezonu. Internauci przewidywali "flaki z olejem". Kto wygrał?

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy na finale "Top Model". Nie zabrakło znanych twarzy! Piróg skradł show Joannie Krupie!

Lady Gaga? Nie! To nasza Luna. Wokalistka znowu zaskoczyła stylizacją! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.