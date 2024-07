Luna wróciła z nowym utworem! Lepszy niż ten z Eurowizji?

Luna reprezentowała Polskę na tegorocznym konkursie Eurowizji. Chociaż nie doszła za daleko, to zyskała w kraju dużą popularność, co z pewnością pomoże jej karierze. 24-latka opublikowała właśnie pierwszy singiel od sławetnego "The Tower". Będzie hit?