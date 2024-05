Eurowizja: Luna ofiarą hejtu. Gwiazda wzięła ją w obronę

Eurowizja: Przykre komentarze pod adresem Luny

Udział Luny w tegorocznym konkursie Eurowizji budzi skrajne emocje już od samego początku. Polacy podzielili się na dwa obozy, ale chyba każdy po cichu liczył, że uda jej się przejść do finału. Niestety, występ 24-latki nie porwał zagranicznych widzów. Luna mocno przeżyła porażkę i po ostatecznym werdykcie zalała się łzami. Zrozpaczona piosenkarka znalazła pocieszenie w ramionach Bambie Thug, niebinarnej reprezentantki Irlandii. Na krążącym w sieci nagraniu widać, jak Bambie Thug przytula Lunę, a następnie zachęca obecnych fanów do skandowania imienia wokalistki.

I na tym mogłaby się skończyć eurowizyjna przygoda Luny, ale internauci nie dają jej zapomnieć o porażce. Niektórzy nie gryzą się w język pisząc bardzo krytyczne, a wręcz hejterskie komentarze. Jeden z internautów porównał ją do Lady Gagi z... Biedronki.

Edyta Herbuś stanowczo o hejcie

W jej obronie stanęła m.in. Edyta Herbuś. "Sądzę, że wspaniale się zaprezentowała Luna i sądzę, że potrzebny jest apel do naszych rodaków, żeby zawsze, ale to absolutnie zawsze wspierali swoich reprezentantów" - mówiła w rozmowie z Pomponikiem Herbuś. Dodała przy tym, że jest oburzona reakcją polskich internautów na występ Luny: "To jest dla mnie niepojęte, że jedzie ktoś wziąć udział w konkursie, reprezentować nas wszystkich i my zamiast dmuchnąć w skrzydła, to podcinamy. Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć".

Nawiązała również do własnych doświadczeń. 43-letnia tancerka przed laty również reprezentowała Polskę podczas Eurowizji. Nie był to jednak konkurs wokalny, ale taneczny. Razem z Marcinem Mroczkiem wygrali drugą edycję Konkursu Tańca Eurowizji. Zaznaczyła, jak ważne były wtedy dla niej słowa wsparcia od fanów.

"Sama wiem, jaka to jest duża presja, jaki ciężar odpowiedzialności, kiedy się jedzie się reprezentować Polskę, bo przecież byłam na eurowizji tanecznej. Ona nie była aż tak popularna jak ta, na którą teraz wybierała się Luna, ale pamiętam, że każde słowo wsparcia było na wagę złota. I rozumiem, jeżeli tego wsparcia jest trochę mniej, ale jeśli jest hejt, podcinanie skrzydeł, krytyka, zanim ona jeszcze w ogóle wystąpiła, to jest po prostu skandal. Absolutnie się na to nie godzę".

