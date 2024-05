Eurowizja. Awantura po występie Luny! Porównali ją do gwiazdy z Biedronki

Daniel Olbrychski to rekordzista w graniu historycznych postaci! Zagrał nawet marszałka Piłsudskiego! Niesamowite, co o nim sądzi!

Luna niczym Lady Gaga

Nadzieje były wielkie, ale ostatecznie się nie udało. Występ Luny nie przekonał do siebie fanów Eurowizji i 24-latka nie dostała się do dziesiątki szczęśliwców przechodzących dalej. W sobotnim finale zobaczymy za to Chorwację, Cypr, Finlandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Portugalię, Serbię, Słowenię oraz Ukrainę.

W komentarzach roi się od różnych opinii na temat występu Polki. Nie brakuje również głosów zagranicznych widzów, którzy w większości zwrócili uwagę na podobieństwo Luny do pewnej światowej gwiazdy.

"Polska kuzynka Lady Gagi na Eurowizji", "Polska kojarzy mi się z dziwnym skrzyżowaniem Lady Gagi, Gwiezdnych Wojen i Czarodziejki z księżyca".

Do autorki hitu "Bad Romance" porównują Lunę również polscy internauci. Często nie szczędząc przy tym złośliwości. "Lady Gada z Biedronki" - napisał jeden z nich na Facebooku.

Bezczelne zachowanie?! Wiadomo, co Luna zrobiła po klapie na Eurowizji!

Polacy krytykują, zagraniczni widzowie nie kryją żalu

Wybór Luny od samego początku dzielił polskich internautów. Po wczorajszej porażce w sieci dominują krytyczne komentarze.

"Najsłabszy z polskich występów na Eurowizji. Słaba piosenka, słaba piosenkarka, słaba scenografia. Z plusów to jedynie to, że wyszła i zaśpiewała…", "Za dużo efektów, muzyka na pierwszym planie, głos wyciszony i na drugim planie. Nie podołała wokalnie. Mam wrażenie, że się męczyła, śpiewając", "To nie porażka Polski, a marnej piosenkarki i tych, co ją preferowali" - można przeczytać w sieci.

Nie brakuje jednak i pozytywnych komentarzy. Co ciekawe, w większości od widzów z całego świata. Pod nagraniem półfinałowego występu Luny zagraniczni fani nie kryją swojego żalu.

"To absurd, naprawdę podobała mi się ta piosenka, nie mogę uwierzyć, że się nie zakwalifikowała. Pozdrowienia z Chorwacji", "Nie mogę uwierzyć, że się nie zakwalifikowała. Luna, nie sądzę, że przeczytasz mój komentarz, ale nie denerwuj się - kochamy Cię z Ukrainy", "12 punktów od Azerbejdżanu", "To arcydzieło nie zostało zakwalifikowane??? Całkowicie niedoceniona piosenka!".

"Jesteś supergwiazdą" - napisał z kolei na Instagramie wokalistki Silvester Belt, który na Eurowizji reprezentuje Litwę.

Tak Luna wystąpiła podczas półfinału Eurowizji!