Złocista Anna Mucha z głębokim dekoltem. WOW! Nie wiadomo było, gdzie podziać wzrok

Anna Mucha znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Wystarczyło, że na galę Elle przybyła ubrana nie jak reszta koleżanek z show-biznesu w garnitury i białe koszule, a w niemal balową suknię w złocistym odcieniu, która mieniła się i widać ją było już z daleka. Sukienka sięgała aż do ziemi, ale odsłaniała to i owo - głównie dekolt, którym Mucha lubi się chwalić. Nie bez powodu!

45-letnia gwiazda ma świetną figurę, a nogi i dekolt uchodzą za jej główne atuty. Aktorka dobrze o tym wie.

Anna Mucha jak milion dolarów

Mucha wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd i kolorem kreacji, i stylem. Reszta postawiła na skromne biele i czernie, było sporo garniturów. A Anna błyszczała - dosłownie i w przenośni. Widać było, że w odważnej sukience czuje się jak ryba w wodzie. Gwiazda "M jak miłość" chętnie pozowała do zdjęć, eksponując swoje atuty.

Nic dziwnego, że uchodzi za jedną z najbardziej zmysłowych aktorek w Polsce.

Inne znane panie też postanowiły zaszaleć z dekoltami. Agnieszka Woźniak-Starak odsłoniła całkiem sporo, zakładając prześwitujące body, Katarzyna Warnke na wieczór wybrała czarną sukienkę z dekoltem aż do pasa, Joanna Racewicz sięgnęła po top z wycięciem, a Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na minimalistyczną sukienkę w mocnym kolorze. ZDJĘCIA ZNAJDZIECIE W GALERII.

Nie ma się czego wstydzić

Anna Mucha uchodzi za aktorkę, która nie wstydzi się swojego ciała. W sieci publikuje odważne zdjęcia, na imprezy przychodzi w odważnych stylizacjach. Niedawno gwiazda zdradziła nam, dlaczego na jej profilu na Instagramie pojawiają się fotki budzące emocje, zwracające uwagę, ale też narażające gwiazdę na różne, nie tylko pozytywne, komentarze.

To jest też jakaś forma utrzymywania kontaktów z odbiorcami, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja raczej do skrępowanych, wstydliwych czy bojących się skomentować nie należę... - stwierdziła Mucha w rozmowie z "Super Expressem".

W wywiadzie aktorka dodała, że niektórych internautów bez litości blokuje.

