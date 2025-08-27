Anna Mucha wietrzy pośladki w ekstremalnie skąpych szortach. "Musiałam się ubrać"

Anna Mucha ma poczucie humoru, przewrotną naturę i perfekcyjne ciało. To wszystko razem daje miks, który może być mieszanką wybuchową. Szczególnie w mediach społecznościowych.

Ostatnio 45-letnia gwiazda przebywa na urlopie we Francji, gdzie odpoczywa w przepięknej, stylowo urządzonej rezydencji. W jej wnętrzach nie sposób się nie zakochać, a ogród z basenem wydaje się ostoją spokoju.

Nagranie ze spaceru po nim znajdziecie niżej, a w galerii czeka na was najnowsze zdjęcie Anny Muchy z francuskich wakacji - konkretnie jej pośladków i zgrabnych nóg!

Anna Mucha znów narobiła zamieszania. Co za ciało!

Mucha na swoim instagramowym profilu umieściła zdjęcie z relaksu w ogrodzie francuskiej willi. Widać na nim leżak, a na leżaku gwiazdę - jej pośladki w kusych szortach i opalone nogi.

Dziś się zrobiło już trochę chłodno, więc musiałam się ubrać - napisała ironicznie, bo bardziej była rozebrana niż ubrana.

Nie da się ukryć, że wyglądała doskonale, a fotka, jak zwykle u Anny Muchy, była odważna. Niedawno gwiazda zdradziła nam, dlaczego publikuje w sieci podobne ujęcia - budzące emocje, zwracające uwagę, ale też narażające gwiazdę na różne, nie tylko pozytywne, komentarze.

To jest też jakaś forma utrzymywania kontaktów z odbiorcami, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja raczej do skrępowanych, wstydliwych czy bojących się skomentować nie należę... - stwierdziła Mucha w rozmowie z "Super Expressem".

W wywiadzie aktorka dodała, że niektórych internautów bez litości blokuje.

Mam ponad milion followersów, podejrzewam, że drugie tyle zablokowanych - podsumowała Mucha.

Zdjęcia z kusymi szortami w roli głównej nie da się skomentować, a szkoda, bo gwiazda wygląda na nim fenomenalnie.

Anna Mucha udostępnia w mediach społecznościowych odważne zdjęcia. Wiemy, dlaczego to robi!