Kto wygra The Voice Kids, zgarnie statuetkę, kontrakt i 50 tys. zł? To oni już dziś powalczą w TVP o zwycięstwo!

Anna Mucha nie od dziś wie, jak przyciągnąć uwagę mediów i internautów. Czy tym razem zrobiła to subtelnie? Niespecjalnie, za to nutą egzotyki. Jej relacja z podróży do Japonii to miks zakochania, podróżniczego zachwytu i soczystych kadrów, które aż proszą się o serduszka.

Mucha poleciała do Pekinu, pozdrawia z Tokyo

Zanim jednak rzuciła się w ramiona ukochanego na ulicach Tokio, paparazzi przyłapali ją na lotnisku – w różowym garniturze, pełną energii i z szerokim uśmiechem, nadawała bagaż na lot do... Pekinu. Czyżby to była część dłuższej wyprawy? Czy może przesiadka? Jedno jest pewne – stylu i luzu jej nie brakuje.

Na Instagramie aktorka dzieli się emocjami niemal w czasie rzeczywistym:

Zaczynam czuć dreszcz podniecenia, jak przy miłości od pierwszego wejrzenia

– pisze w jednym z postów. A dalej tylko mocniej:

I już zaczynam nieco tęsknić. Japończycy na pewno mają na to odpowiednie słowo – jak wyrazić przyszłą tęsknotę za czymś, co się właśnie przeżywa?

Nie przegap: Cichopek i Mucha jak Madonna i Britney przed laty? Ognisty pocałunek przed fotoreporterami!

Mucha i Wons całują się na środku zatłoczonej ulicy

Ten ton nostalgii i zakochania miesza się z charakterystycznym humorem Muchy. W stories zapowiada, że opowie o swojej wcześniejszej wizycie w Tokio:

Byłam już w Tokyo wiele lat temu. Opowiem Wam o tym na stories na pewno (uśmiecham się na same wspomnienie)

Wygląda na to, że dla Anny Muchy to nie tylko turystyczna podróż, ale emocjonalny rollercoaster – z przystankami na sushi, zwiedzanie i namiętne pocałunki. Tym razem gwiazda "M jak miłość" nie zostawiła wyobraźni fanów pola do popisu. Ale... nie wszystkich przekonała. Internauci zwracali uwagę na zdecydowanie za małe zaangażowanie ukochanego aktorki w całą sytuację, no ale pamiętajmy, że nie każdy musi być wylewny. Inni zwracali uwagę na fakt, że w Japonii okazywanie sobie publicznie uczuć jest dużym nietaktem.

Ale i tak najwięcej zachwytów zebrała sukienka Ani Muchy. I trzeba przyznać, że aktorka wybrała na spacer po Tokyo kreację o wyjątkowym charakterze. W tej kwestii nie było sporów. Słusznie?

Zobacz też: 45-letnia Anna Mucha ogłasza radosną nowinę! "Zostaliśmy rodzicami". Nic nie było wiadomo!

QUIZ. Pamiętne oświadczyny w M jak miłość. Pamiętasz jak do nich doszło? Pytanie 1 z 10 Kto popchnął Marcina w kierunku zaręczyn z Izą? Jego syn Szymek Jego córeczka Maja Jego mama Aleksandra Następne pytanie