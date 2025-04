W "Scenie Relax" odbył się uroczysty specjalny pokaz spektaklu "Nadzieja", na którym pojawili się między innymi Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Było to dla Anny Muchy ważne wydarzenie, ponieważ był to jubileuszowy 50. spektakl galowy. Znana aktorka informowała o tym w swoich mediach społecznościowych już od samego rana.

Zobacz też: Maciej Kurzajewski ma dość Pauliny Smaszcz. Nie gryzł się w język

Cichopek i Mucha całują się na czerwonym dywanie

Premiery teatralne od zawsze przyciągają uwagę mediów i fanów, to nie tylko ważne dla aktorów święto, ale także dobra okazja do zaprezentowania się na czerwonym dywanie. Tym razem na imprezie pojawiła się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. I chociaż przyzwyczaili już fanów do wspólnych wyjść, tym razem zaskoczyli wszystkich, gdy do wspólnego zdjęcia dołączyła… Anna Mucha wraz z Jakubem Wonsem.

Na wydarzeniu w "Scenie Relax" Katarzyna Cichopek i Anna Mucha nie szczędziły sobie czułości. Panie przed fotografami zachowywały się jak Madonna i Britney w 2003 roku, kiedy to na imprezie MTV Video Music Awards dały sobie soczystego całusa.

Obydwie tego dnia prezentowały się bardzo elegancko. Katarzyna Cichopek i Anna Mucha postawiły na eleganckie garnitury. Kasia na wydarzenie przyszła w białej marynarce i luźnych spodniach. Zadbała jednak o nieco mocniejszy makijaż. Z kolei Anna wybrała błękitny komplet. Znana aktorka w makijażu postawiła na minimalizm.

Zobacz też: 45-letnia Anna Mucha ogłasza radosną nowinę! "Zostaliśmy rodzicami". Nic nie było wiadomo!

Tłum gwiazd w teatrze

Na imprezie nie zabrakło również innych gwiazd. Jak wiadomo nie od dziś, takie medialne imprezy przyciągają masę aktorów czy celebrytów. Wśród gości wypatrzyliśmy Pawła Deląga, który tego dnia wybrał klasyczny garnitur. Paulina Holtz, z kolei zestawiła luźną bluzkę w różowym kolorze z czarnymi spodniami. Hanna Konarowska-Nowińska wybrała wiosenny look, na który składał się zielony top oraz szerokie lniane spodnie. Piotr Janusz tego dnia postawił z kolei na beżowy komplet.

Zobacz też: Kasia Cichopek i Paulina Smaszcz razem w sądzie! Niewiarygodne sceny na sali. Komedia!

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Cichopek i Anna Mucha jak Madonna i Britney przed laty. Buziaki na ściance przed fotoreporterami!

Sonda Czy Kasia Cichopek jest dla Ciebie wzorem? Tak Nie Nie zastanawiam się nad tym