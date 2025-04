Gorąca noc męża Kaczorowskiej. Namiętny Maciej Pela szalał z uczestniczką znanego programu! Co on robił z tym językiem?! Zdjęcia

Rozwód Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz miał miejsce wiele lat temu i chociaż mogłaby się wydawać, że każde z byłych małżonków pójdzie w swoją stronę, to tak się nie stało. Paulina Smaszcz rozprawiała o byłym ukochanym w mediach. Dziennikarz przez długi czas unikał publicznych wypowiedzi na temat byłej partnerki, ona wielokrotnie nie szczędziła mu krytycznych słów. Zarówno na Instagramie, jak i w wywiadach, komentowała jego nowy związek z Katarzyną Cichopek i zarzucała mu brak klasy oraz empatii. Kurzajewski do tej pory konsekwentnie milczał. Aż do teraz.

Maciej Kurzajewski komentuje poczynania Pauliny Smaszcz

Niedawno Maciej Kurzajewski, Paulina Smaszcz oraz Katarzyna Cichopek obecni byli w sądzie. Dziennikarz wyjawił obecnym tam reporterom portalu pudelek.pl, że nie zamierza dłużej milczeć.

Czekaliśmy dwa lata. Myślę, że wszelkie granice zostały przekroczone. My wielokrotnie spotykaliśmy się z obrażaniem nas, z hejtem, wręcz powiedziałbym, że publicznym stalkingiem, więc jedyną drogą, którą uznaliśmy za słuszną, było pójście do sądu, by bronić swoich praw i dobrego imienia. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy (...) Oczywiście, że przyjdę. Myślę, że biorąc pod uwagę to, że kolejna sprawa jest wyznaczona na październik, to może jeszcze potrwać - powiedział dziennikarzom portalu pudelek.pl

Maciej Kurzajewski w końcu zabrał głos, na który wielu czekało. Jego wypowiedź to nie tylko próba obrony, ale też wyraźny sygnał, że ma dość publicznych przepychanek i oskarżeń. Dziennikarz znany z opanowania i elegancji nie zdecydował się na medialny atak - zamiast tego postawił granicę i dał jasno do zrozumienia, że przeszłość powinna w końcu przestać żyć w blasku fleszy. Czy Paulina Smaszcz zareaguje? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - to nie koniec tej historii.

