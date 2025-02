Dekolt i makijaż Anny Muchy przebił zbyt małe majtki Burzyńskiej! Konsternacja na ramówce TVP

Impreza ramówkowa TVP. Za małe majtki, koronkowy biustonosz i Anna Mucha, która przebija wszytskich

W czwartek, 27 lutego, w studiu Telewizji Polskiej odbyła się impreza ramówkowa TVP. Ci, którzy myśleli, że będzie to kolejna nudna posiadóweczka z przynudzającymi celebrytami, na pewno będą zdziwieni. Nasze gwiazdy postanowiły bowiem zwrócić na siebie uwagę strojami. Wyszło... Niech każdy sam oceni, jak. Wydawać by się mogło, że eksponowanie zbyt małych majtek przez Katarzynę Burzyńską i koronkowy biustonosz znajdujący się bezpośrednio pod rozpiętą kurtką Agnieszki Dziekan to już szczyt oryginalności (?). Anna Mucha jednak postanowiła przebić obie prezenterki. Na imprezę ramówkową TVP przyszła z takim dekoltem, że naprawdę trudno było na niego nie zwrócić uwagi. Nawet, gdy ktoś bardzo się starał. Do tego doszedł ultramocny makijaż. Całość wyglądała bardzo osobliwie. Jedno jest pewne: Anna Mucha kolejny raz udowodniła, że wie, jak na siebie zwrócić uwagę.

Marta Manowska i Maciej Orłoś z narzeczoną zadali szyku na ramówce TVP

Żeby nie było, że tylko o kobietach piszemy, swoje "pięć minut" na ramówce TVP miał także Bartosz Gelner. Chłopak Magdaleny Cieleckiej założył niesforne spodnie, które spadały mu z pasa. Niby sytuacja kłopotliwa, ale aktor nie stwarzał wrażenia jakiegoś skonfundowanego. Być może uznał, że takie opuszczone spodnie są teraz modne. Na drugim biegunie podczas ramówki TVP znaleźli się Marta Manowska i Maciej Orłoś. Pierwsza założyła elegancką ciemną sukienkę, która odkrywała jej plecy, a drugi - jak przystało na dżentelmena - nałożył na siebie garnitur i krawat. Szyku zadała też jego młodsza o 22 lata narzeczona - Paulina Koziejoewska, która postawiła na klasyczną czerwoną suknię, która świetnie komponowała się z ciemnym garniturem słynnego prezentera. Jak widać, można zrobić wrażenie bez pokazywania bielizny...

Anna Mucha z głębokim dekoltem na imprezie TVP

