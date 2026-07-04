Wieża telewizyjna do rozbiórki? Symbol miasta ma zastąpić... blok

Koniec epoki. Kultowa wieża z 1973 roku do rozbiórki?

Radiowo‑Telewizyjny Ośrodek Nadawczy Baranówka, 64‑metrowa wieża wybudowana w 1973 roku, od dekad jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Rzeszowa. To z niej nadawane są trzy stacje FM (Radio ZET 89,9 MHz, Antyradio 96,4 MHz, VOX FM 97,1 MHz), multipleks DAB+ Polskiego Radia oraz MUX‑3 naziemnej telewizji cyfrowej.

Mimo planów inwestycyjnych obiekt nadal działa pełną parą. Emitel podkreśla, że likwidacja wieży będzie możliwa dopiero po przygotowaniu nowej lokalizacji i przeniesieniu całej infrastruktury nadawczej.

„Priorytetem jest ciągłość sygnału”

Hubert Kifner z Emitela w rozmowie z Wirtualnemedia.pl zapewnia, że firma nie dopuści do przerwy w nadawaniu:

- Rozważamy zmianę miejsca nadawania sygnału w Rzeszowie, ale jest to proces skomplikowany i mocno rozciągnięty w czasie. Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości dostarczania sygnału dla mieszkańców Rzeszowa i okolic - tłumaczy.

Operator nie ujawnia jeszcze, gdzie mogłaby stanąć nowa infrastruktura nadawcza.

Nowy blok zamiast wieży. Architekci przedstawili koncepcję

Pracownia MWM Architekci przygotowała dla Emitela projekt nowoczesnego budynku mieszkalno‑usługowego przy ul. Broniewskiego 1. Według koncepcji powstać ma:

ok. 70 mieszkań,

lokale usługowe w parterze,

podziemny parking,

kaskadowa bryła od 9 do 4 kondygnacji,

tarasy z zielenią na cofnięciach kondygnacji,

arkady z półkolistymi łukami od strony ulicy.

Projekt otrzymał już pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno‑Architektonicznej i jest procedowany w trybie Lex Deweloper. To jednak dopiero początek drogi – ostateczna decyzja należy do władz miasta.

„Betonowa rzeźba” – nowa dominanta Baranówki

Architekci zapowiadają, że nowy budynek ma stać się dominantą urbanistyczną, nawiązującą wysokością do obecnej wieży. Elewacja ma powstać z prefabrykowanych elementów betonowych, tworząc falującą, rzeźbiarską formę. To świadome odwołanie do historii osiedla Baranówka, zbudowanego w technologii wielkiej płyty.

Kiedy ruszy rozbiórka?

Na razie nie ma żadnych terminów. Aby wieża mogła zostać zburzona, Emitel musi:

przygotować nową lokalizację nadawczą,

przenieść wszystkie nadajniki FM, DAB+ i MUX‑3,

uzyskać zgodę miasta na inwestycję mieszkaniową.

To proces, który – jak podkreśla operator – może potrwać lata.

Co dalej?

Baranówka stoi przed jedną z największych zmian w swojej historii. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, osiedle zyska nowoczesny, efektowny budynek, który zastąpi wysłużoną wieżę nadawczą. Na razie jednak mieszkańcy mogą spać spokojnie – sygnał radiowy i telewizyjny z Baranówki nie zniknie.

Quiz. MTV przechodzi do historii. Co wiesz o kultowej stacji? Pytanie 1 z 15 W którym roku MTV rozpoczęło nadawanie? 1983 1979 1985 1981 Następne pytanie