Tragiczny finał poszukiwań 21-latka. Policja potwierdziła najgorsze

Zaginięcie 21-latka zgłoszono w środę. Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania. Sprawdzali kolejne miejsca i analizowali wszystkie napływające informacje. Każda godzina miała znaczenie. Akcję utrudniały warunki pogodowe i zapadający zmrok. Mimo tego służby wracały do działań, licząc, że mężczyznę uda się odnaleźć żywego.

W czwartek do poszukiwań dołączyli strażacy z sześciu jednostek z powiatu nowodworskiego. W działaniach uczestniczyli także przewodnik z psem poszukiwawczym oraz operatorzy drona. Służby przez kilka godzin przeczesywały rozległe tereny leśne w rejonie Jesionki. Łącznie sprawdzono około 66 hektarów lasu.

W piątek (3 lipca) służby poinformowały o odnalezieniu zwłok mężczyzny na terenie Jesionki. Na miejscu przez wiele godzin prowadzone były czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

Śledztwo trwa

Sprawa nie została zakończona. Śledztwo w sprawie okoliczności i przyczyn śmierci mężczyzny prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tragedii i sprawdzają, czy do śmierci 21-latka mogły przyczynić się osoby trzecie. Na obecnym etapie służby nie przekazują dodatkowych informacji.

Co zrobić, gdy ktoś zaginie?

Każde zgłoszenie o zaginięciu ma znaczenie. Policja podkreśla, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby poinformować o zaginięciu bliskiej osoby. Jeśli istnieje obawa, że jej życiu lub zdrowiu może grozić niebezpieczeństwo, zgłoszenie należy złożyć natychmiast w najbliższej jednostce policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Warto przekazać funkcjonariuszom jak najwięcej informacji, między innymi opis wyglądu zaginionej osoby, zdjęcie, informacje o ubraniu, miejscu, w którym była widziana po raz ostatni, oraz o tym, czy mogła potrzebować pomocy. Im szybciej rozpocznie się akcja poszukiwawcza, tym większa szansa na odnalezienie zaginionego.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach