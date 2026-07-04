Dziś chrzest nowych Świadków Jehowy. Tysiące wiernych uczestniczą w kongresach w całej Polsce

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-04 14:10

To jeden z najważniejszych momentów tegorocznych kongresów Świadków Jehowy. W sobotę (4 lipca) podczas zgromadzeń w całej Polsce odbędzie się chrzest nowych wyznawców. W wydarzeniach uczestniczy ponad 125 tysięcy osób, a największy kongres trwa w Warszawie.

Polska jest gospodarzem trzydniowych kongresów Świadków Jehowy pod hasłem „Szczęście bez końca”. Spotkania odbywają się w Warszawie, Wrocławiu, Chorzowie, Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie i Koszalinie.

Największe zgromadzenie trwa w Warszawie. W piątek pierwszego dnia uczestniczyło w nim 33 tysiące osób, w tym blisko 7 tysięcy gości z ponad 20 krajów. Łącznie we wszystkich kongresach bierze udział ponad 125 tysięcy osób.

Najważniejszym punktem sobotniego programu będzie chrzest nowych Świadków Jehowy.

Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu jest premiera kolejnych odcinków serialu „Dobra nowina według Jezusa”, przedstawiającego życie Jezusa Chrystusa − powiedział rzecznik Świadków Jehowy w Polsce Łukasz Post. Jak dodał, w sobotę odbędzie się również chrzest nowych Świadków Jehowy.

Z opublikowanego programu wynika, że uroczystość chrztu rozpoczęła się o godz. 11:40. Poprzedziła ją cykl wykładów i prezentacji poświęconych nauczaniu Jezusa, a po przerwie uczestnicy wysłuchają kolejnych przemówień opartych na Kazaniu na Górze.

Hasłem tegorocznych kongresów jest „Szczęście bez końca”. Przez trzy dni uczestnicy biorą udział w wykładach oraz oglądają materiały filmowe oparte na Biblii. W programie znalazła się także premiera kolejnych odcinków serialu „Dobra nowina według Jezusa”.

Jak podkreślają organizatorzy, kongresy mają również znaczenie dla miast, w których są organizowane. − Tysiące uczestników korzysta z hoteli, restauracji, transportu publicznego, atrakcji turystycznych i lokalnych usług − powiedział Łukasz Post.

W 2026 roku na całym świecie odbędzie się 19 międzynarodowych kongresów Świadków Jehowy. Jeden z nich organizowany jest w Warszawie. Na świecie do tej wspólnoty należy ponad 9 milionów osób zrzeszonych w ponad 118 tysiącach zborów. W Polsce jest ponad 114 tysięcy Świadków Jehowy.

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