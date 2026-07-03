Wielki kongres Świadków Jehowy w Warszawie. Do stolicy zjechali z całego świata

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-03 17:42

Stadion Legii oraz hala Torwar od 3 do 5 lipca goszczą uczestników Międzynarodowego Kongresu Świadków Jehowy, którego tegoroczne hasło brzmi „Szczęście bez końca”. Inauguracja przyciągnęła przeszło 33 tysiące osób, w tym pokaźną grupę obcokrajowców. Podobne zjazdy zorganizowano w kilku innych miastach w Polsce, gromadząc w sumie ponad 125 tysięcy osób.

Kongres Świadków Jehowy na Legii i Torwarze. Tłumy zgromadzonych

Warszawa to jedno z 19 miast na świecie, w których trwa tegoroczny Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. Trzydniowe spotkanie odbywa się pod hasłem „Szczęście bez końca”. Tylko pierwszego dnia w wydarzeniu udział wzięło przeszło 33 tysiące uczestników, w tym prawie 7 tysięcy obcokrajowców z ponad 20 różnych państw. Podobne kongresy trwają w Chorzowie, Gdańsku i Sopocie, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Koszalinie i Olsztynie. Gromadzą one łącznie ponad 125 tysięcy wiernych.

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Program zjazdu Świadków Jehowy: chrzest, nauki z Biblii i premiera serialu

Rzecznik organizatorów Łukasz Post podkreślił, że tysiące osób gromadzą się w Warszawie, by przez trzy dni zgłębiać wartości ważne dla tej grupy religijnej.  W harmonogramie zjazdu znalazły się prelekcje, prezentacje materiałów wideo nawiązujących do Biblii, pokazy nowych odcinków serialu „Dobra nowina według Jezusa”. W sobotę odbędzie się ceremonia chrztu nowych Świadków Jehowy. 

Kongres Świadków Jehowy w Olsztynie. W hali Urania chrzest przyjęli nowi członkowie
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