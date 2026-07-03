Ciało 22-latka przy ogrodzeniu przedszkola w Sanoku. Tajemniczy wniosek

W Sanoku odnaleziono ciało 22-letniego mężczyzny przy ogrodzeniu przedszkola, co natychmiast wywołało prokuratorskie śledztwo.

Choć prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, wyniki kluczowej sekcji zwłok nie zostaną publicznie ujawnione.

Tę zaskakującą decyzję podjęto w odpowiedzi na nietypowy wniosek od bliskiej osoby zmarłego.

Przypomnijmy, w niedzielę 28 czerwca 2026 r. około godz. 6.00 rano przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki młodego mężczyzny. Ciało było oparte o ogrodzenie przedszkola. Wstępnie ustalono, ze do zgonu mogło dojść około godz. 3.00 nad ranem. Śledczy potwierdzili, że zmarły mężczyzna to 22-letni mieszkaniec pobliskiego Zarszyna.

Prokuratura poinformowała, że w dniu 29 czerwca 2026 r. wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. Jak wcześniej informowaliśmy, sekcję zwłok młodego mężczyzny zaplanowano na1 lipca, prokuratura nie przekaże jednak jej wyników.

W sprawie wykonywane są przez Wydział Kryminalny KPP w Sanoku czynności, jednakże w tym zakresie nie będą ujawniane informacje na obecnym etapie śledztwa, z uwagi na dobro śledztwa, w tym konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku – informuje Prokurator Okręgowy w Krośnie Joanna Ślusarska–Stopa w komunikacie prasowym opublikowanym przez prokuraturę.

Ciało 22-latka w Sanoku. Tajemniczy wniosek wpłynął do prokuratury

Dlaczego nie poznamy jej wyników? Okazuje się, że do prokuratury wpłynął wniosek, by tego nie robić.

Do prokuratury wpłynął wniosek od osoby najbliższej o nieudzielanie informacji dotyczących tej sprawy, w tym wyników sekcji zwłok – wyjaśnia Izabela Jurkowska-Hanus Prokuratury Rejonowej w Sanoku w rozmowie z portalem brzozowinfo.pl.