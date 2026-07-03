Ciało 22-latka przy ogrodzeniu przedszkola w Sanoku. Tajemniczy wniosek

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-03 14:20

Przy ogrodzeniu jednego z przedszkoli w Sanoku znaleziono w niedzielę 28 czerwca ciało 22-letniego mężczyzny. Prokuratura Rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w tej sprawie, jednak wyniki sekcji zwłok młodego mężczyzny nie zostaną ujawnione.

Biało-czerwona taśma z napisem POLICJA odgradza teren. O tajemniczej śmierci w Sanoku przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock
  • W Sanoku odnaleziono ciało 22-letniego mężczyzny przy ogrodzeniu przedszkola, co natychmiast wywołało prokuratorskie śledztwo.
  • Choć prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, wyniki kluczowej sekcji zwłok nie zostaną publicznie ujawnione.
  • Tę zaskakującą decyzję podjęto w odpowiedzi na nietypowy wniosek od bliskiej osoby zmarłego.

Przypomnijmy, w niedzielę 28 czerwca 2026 r. około godz. 6.00 rano przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki młodego mężczyzny. Ciało było oparte o ogrodzenie przedszkola. Wstępnie ustalono, ze do zgonu mogło dojść około godz. 3.00 nad ranem. Śledczy potwierdzili, że zmarły mężczyzna to 22-letni mieszkaniec pobliskiego Zarszyna.

   Prokuratura poinformowała, że w dniu 29 czerwca 2026 r. wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania  śmierci mężczyzny. Jak wcześniej informowaliśmy, sekcję zwłok młodego mężczyzny zaplanowano na1 lipca, prokuratura nie przekaże jednak jej wyników.

W sprawie wykonywane są przez Wydział Kryminalny KPP w Sanoku czynności, jednakże w tym zakresie nie będą ujawniane informacje na obecnym etapie śledztwa, z uwagi na dobro śledztwa, w tym konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku – informuje Prokurator Okręgowy  w Krośnie Joanna Ślusarska–Stopa w komunikacie prasowym opublikowanym przez prokuraturę. 

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Ciało 22-latka w Sanoku. Tajemniczy wniosek wpłynął do prokuratury

Dlaczego nie poznamy jej wyników? Okazuje się, że do prokuratury wpłynął wniosek, by tego nie robić.

 Do prokuratury wpłynął wniosek od osoby najbliższej o nieudzielanie informacji dotyczących tej sprawy, w tym wyników sekcji zwłok – wyjaśnia Izabela Jurkowska-Hanus Prokuratury Rejonowej w Sanoku w rozmowie z portalem brzozowinfo.pl.

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